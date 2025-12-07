ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آپریشن سندور کے دوران ہماری افواج اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھیں، لیکن تحمل کا انتخاب کیا: راج ناتھ سنگھ
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے لداخ میں بی آر او کے ذریعے تعمیر کردہ 125 انفرا پراجیکٹس کا افتتاح کیا۔
لیہہ: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اتوار کو کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج "بہت کچھ کر سکتی تھیں" لیکن جان بوجھ کر "محدود" اور "کیلیبریٹڈ" جواب کا انتخاب کیا۔
وزیر دفاع نے اتوار کو لداخ میں بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کے ذریعہ تعمیر کردہ 125 انفرا پراجیکٹس کے منصوبوں کا افتتاح کیا، اسے بی آر او اور مرکز کی "سرحد کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم" کے لیے ایک "بڑی کامیابی" قرار دیا۔ لیہہ میں بی آر او پروجیکٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ, مئی میں ہونے والی کارروائی نے ہندوستانی افواج کی صلاحیت اور نظم و ضبط دونوں کو اجاگر کیا، جنہوں نے دہشت گردی کے خطرات کو بغیر کسی تناؤ کے بے اثر کر دیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ، "آپریشن سندور کے دوران، ہم نے اپنی مسلح افواج، سول انتظامیہ اور سرحدی علاقوں کے شہریوں کے درمیان جو ہم آہنگی دیکھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میں لداخ کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں کے ہر شہری کا ہماری مسلح افواج کو تعاون فراہم کرنے پر اظہار تشکر کرتا ہوں۔"
راج ناتھ سنگھ نے کہا، "یہ ہم آہنگی ہی ہماری شناخت کو متعین کرتی ہے۔ یہ ہمارا باہمی رشتہ ہے جو ہمیں دنیا میں سب سے الگ شناخت دیتا ہے۔"
ہندوستانی مسلح افواج کی طرف سے 7 مئی کو آپریشن سندور کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تھا، تاکہ کشمیر میں 22 اپریل کو پہلگام حملے کا بدلہ لیا جا سکے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔
وزیر دفاع نے کہا، "صرف چند ماہ قبل، ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلگام میں گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں، ہماری مسلح افواج نے آپریشن سندور کو انجام دیا، اور دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ کیا کیا۔"
راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ "یقیناً، اگر ہم چاہتے تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہماری افواج نے نہ صرف بہادری بلکہ تحمل کا مظاہرہ کیا، صرف وہی کیا جو ضروری تھا۔"
وزیر دفاع بات پر زور دیتے ہوئے کہ مضبوط رابطے کی وجہ سے اتنا بڑا آپریشن ممکن ہوا، راج ناتھ سنگھ نے کہا، "آج، ہمارے فوجی دشوار گزار خطوں میں مضبوط کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس سڑکوں، ریئل ٹائم کمیونیکیشن سسٹم، سیٹلائٹ سپورٹ، نگرانی کے نیٹ ورکس اور لاجسٹک کنیکٹیویٹی تک رسائی ہے۔
سنگھ نے کہا، "سرحد پر تعینات فوجی کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے کنیکٹیویٹی کو صرف نیٹ ورکس، آپٹیکل فائبر، ڈرون اور ریڈار تک محدود نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اسے سیکورٹی کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔"
وزیر دفاع نے مزید کہا کہ اگر وہ ملک کے کسی بھی کونے میں مسلح افواج سے مل سکتے ہیں تو یہ مضبوط مواصلاتی نیٹ ورک اور رابطے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سرحدی علاقوں کی ہمہ گیر ترقی کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ کام کر رہی ہے۔
وزیر دفاع نے کہا کہ، "ہماری حکومت، ہماری مسلح افواج، اور تنظیمیں جیسے کہ بی آر و آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں صرف اس بندھن کو مضبوط کرتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے تعلقات کسی بیرونی عنصر سے متاثر نہ ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ بہتر رابطوں سے نہ صرف سیکورٹی اور انفراسٹرکچر مضبوط ہو رہا ہے بلکہ اقتصادی ترقی کو بھی فروغ مل رہا ہے۔
2025-26 کی دوسری سہ ماہی میں 8.2 فیصد جی ڈی پی کی توسیع کا حوالہ دیتے ہوئے، سنگھ نے کہا کہ مضبوط مواصلات اور کنیکٹیویٹی نیٹ ورک ایک کلیدی فعال رہے ہیں، جو حکومت کی ترقی کی حامی پالیسیوں اور ملک گیر اصلاحات سے تعاون یافتہ ہیں۔
