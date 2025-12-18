ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زمین چور کے نام پر ہمارے بل مسترد کئے گئے، سرکار زمین کے تحفظ کے لئے اقدامات نہیں کر رہی، محبوبہ مفتی
جموں وکشمیرکےضلع پلوامہ میں کئی سو کنال سرکاری اراضی پرمقامی لوگ زراعت کرتے ہیِں لیکن حکومت وہاں سیکورٹی فورسز کے لئے ہیڈکوارٹر بنانا چاہتی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 4:38 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے پوچھل علاقے میں کئی سو کنال سرکاری اراضی موجود ہے جہاں پر سیکورٹی فورسز کے لئے ہیڈکوارٹر بنایا جائے گا۔ جس کی مخالفت عوام کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی کی، اس موقع پر پی ڈی پی صدر نے علاقے کا دورہِ کیا جہاں انہوں نے علاقے کے کسانوں کے ساتھ ساتھ عوام سے بات کی اور موجودہ حکومت پر زور دیا کہ وہ اس کے تحفظ کے لئے اقدامات کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو زمین سے محروم نا کیا جائے۔
اس موقع پر مقامی لوگوں نے پی ڈی پی صدر کو کہا کہ یہ پچھلے کئی سو سالوں سے اس زمین پر کاشت کرتے ہیں۔ اور اس کی خریدوفروخت کرتے تھے۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لئے روزگار کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے موصوفہ کو بتایا کہ یہ علاقے سیلابی علاقے ہیں اور سیلاب کے دوران ہم اس کریوس میں خود کو محفوظ کرتے ہیں جبکہ یہاں پر کئی میوہ باغات آباد ہے، جہاں سے ہزاروں لوگ اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے اس زمین کو لیا گیا تو ہم بے روزگار ہوجائیں گے۔
اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ زمین کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا جموں وکشمیر میں اس وقت بے روزگار اس وقت عروج پر ہے اور اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے تو بے روزگاری میں مزید اضافے ہوگا۔
انہوں نے کہا اگر سرکار کو سیکورٹی فورسز کو زمین دینے ہی ہے تو کہیں اور دیا جائے اور زرخیز زمین کو بچائے جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے اسمبلی میں اس لئے زمین کے تحفظ فراہم کرنے کے لئے بل لائی تھی، جس پر ہمیں زمین چور کہا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا ہیڈکوارٹر قائم کرنے کے لئے 195 کنال اراضی کی نشاندہی کی گئی ہیں۔