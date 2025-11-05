ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آسٹیوپورسس: 'اس بیماری کی علامات نہیں ہوتیں اورنہ ہی اس کا مکمل علاج ممکن ہے'
آسٹیوپورسس ایک ایسی بیماری ہے، جس کی کوئی ظاہری علامات نہیں ہیں، آخری مرحلے میں جب ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں تو پتہ چلتا ہے۔
Published : November 5, 2025 at 10:57 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر میں آسٹیوپورسس صحت عامہ کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک تحقیق میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں آبادی ایک بڑا حصہ آسٹیوپورسس کا شکار ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کہ عمر 50 برس سے زیادہ ہے اور ان میں مردوں کے مقابلے خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔
آسٹیوپورسس کے عوامل کیا ہیں، کن لوگوں کو یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے، کس طرح آسٹیوپورسس ہڈیوں پر ناکارہ اور مضر اثرات مرتب کرتی ہے اور جموں وکشمیر میں اس بیماری کا تناسب کتنا بڑھا ہے۔ اس سب پر ای ٹی وہ بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عاشق حسین پرے سے خاص بات چیت کی۔
آسٹیوپورسس کیا ہے؟
ڈاکٹر عاشق حسین نے کہا کہ آسٹیوپوروسس ایک ایسی حالت ہے جس کی خصوصیت کمزور اور نازک ہڈیاں ہوتی ہے۔ یہ حالت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ آخری مرحلے میں ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہلکا دباؤ یا شدید تناؤ فریکچر کا سبب بتا ہے۔ یہ فریکچر بنیادی طور پر ریڑھ کی ہڈی، کلائی یا کولہے میں ہوتے ہیں۔
ہڈیوں پر آسٹیوپوروسس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
ڈاکٹر عاشق نے کہا ک ہڈیاں معدنیات سے بنی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر کیلشیم جو کہ کولیجن ریشوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہڈیوں میں ایک موٹا سخت خول (کورٹیکل بون) ہوتا ہے جس کے نیچے ایک نرم شہد کے چھتے کی ہڈی ( ٹرابیکیولر بون) رہتی ہے۔
ہڈیوں کی دوبارہ تشکیل ایک قدرتی عمل ہے جس میں ہڈیوں کے پرانے ٹشو کو نئے سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ، ہڈی تھوڑی کثافت کھونے لگتی ہے۔ تاہم آسٹیوپوروسس کے مریضوں میں، ہڈیوں کا نقصان شدید ہوتا ہے (کم کثافت) اور شہد کے چھتے کی جالی میں سوراخ بڑے (غیر محفوظ) ہو جاتے ہیں، اس طرح ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور چوٹوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔
ڈاکٹر عاشق حسین پرے نے کہا کہ آسٹیوپوروسس کے علامات نہیں ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی ایک ہی علامت ہے وہ ہے فریکچر۔ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تب عندیہ ملتا کے مریض اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ایسے میں بہت سارے مریض دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں اس کی علمیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بیماری سے متاثر ہیں۔
کشمیر میں دائمی گردے کی بیماری والے افراد میں عام آبادی کے مقابلے میں آسٹیوپوروسسس کا پھیلاؤ نمایاں طور پر زیادہ ہے ۔ایسے میں خواتین میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے ۔کم باڈی ماس انڈکس خطے میں آسیٹوپورسس کے زیادہ خطرے سے وابستہ ہے۔بھارت میں ہر پانچ میں سے ایک فرد اس بیماری سےمتاثر پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی مذکورہ بیماری سے متاثر ہونے والے افراد کی شرح 18.1فیصد ہے۔
آسیٹوپورسس ہڈیاں کمزور کرنے والی ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیوں کی کثافت اور کمیت(ماس) کم ہونےسے ہڈیا کمزور اور بوسیدہ ہوجاتی ہیں ۔جموں و کشمیر میں شوگر مریضوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ آسٹیوپروسسز مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ یہاں 20.9 فیصد لوگ اس بیماری کے شکار ہیں ان میں خواتین میں 26 فیصد جبکہ مردوں میں یہ بیماری 14 فیصد ہے۔
آسٹیوپروسس کی وجوہات
ڈاکٹر عاشق حیسن پرے کہتے ہیں کہ آسٹیوپروسس بیماری کی بڑی وجہ ہڈیوں کہ مضبوطی کے لیے درکار لازمی معدنیات ،کیلشم ،وٹامن ڈی کا کم ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری عمر رسیدہ افراد کے علاوہ بلڈ شوگر اور تھائیرائیڈ امراض میں مبتلا مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔جن میں شوگر یا بلڈپریشر کی وجہ سے غذا کے ضروری اجزا نہیں وافر مقدار میں نہیں ملتی۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اکثر یہ علامات ان حاملہ خواتین میں پائی جاتی ہیں جو شوگر یا تھائیراڈ جیسی بیماریوں سے پہلے ہی متاثر ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس بیماری کی بڑی وجوہات میں جسمانی سرگرمیوں میں کمی اور غیر متعدد بیماریاں ہوتی ہیں۔
آسٹیوپوروسس کے خطرے کے عوامل
کچھ عوامل ہیں جو آسٹیوپوروسس کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ان میں باڈی ماس انڈیکس کم، خواتین میں ماہواری کی بے قاعدگی، کیلشیم کی ناکافی مقدار، ذاتی عادات جیسے سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور اس بیماری کی خاندانی تاریخ یعنی موروثی جنیٹک فیکٹر وغیرہ ۔
علاج سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا مکمل علاج ممکن ہے۔ البتہ کیلشم اور وٹامن ڈی اور دیگر ادویات سےآسٹیوپروسس کو کنڑول میں رکھا جاسکتا ہے اور مزید بڑھنے سے روکا جاسکتا ہے۔
مزید پڑھیں: خواتین میں " یورینری انکونٹینینس" کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟
آسٹیوپروسس سے محفوظ رہنے کا طریقہ
ڈاکٹر عاشق حسین کہتے ہیں کہ آسٹیوپروسس اس بیماری سے بچاؤ اور محفوظ رہنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ جوانی میں صحت بخش طرز زندگی اپنائی جائے تاکہ بڑھاپے میں اس قسم کے مسائل سے بچا جا سکے۔ جسمانی محنت و مشقت اورباقاعدہ ورزش ہڈیوں کو مضبوط بنانے کےلیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خوراک پر توجہ دینا بہت اہم ہے۔
صحت بخش اور کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذاؤں اور ڈیری مصنوعات کے متواتر استعمال سے اس بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔آسٹیوپوروسس کی روک تھام کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی سپلیمنٹس بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔