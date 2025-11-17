ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹرا میں کرایہ داروں کی تفصیلات لازمی جمع کرانے کا حکم، ایس ڈی ایم کا سخت نوٹس
جموں کے علاقہ کٹرا میں کرایہ داروں اور گھریلو ملازمین کی تفصیلات لازمی طور پر پولیس کو فراہم کرنے کا اہم حکم جاری کیا گیا۔
Published : November 17, 2025 at 11:48 AM IST
جموں: سب ڈویژنل مجسٹریٹ کٹرا، پیوش دھوترہ نے سکیورٹی خدشات اور علاقے میں غیر سماجی و مشکوک عناصر کی ممکنہ نقل و حرکت کو مدنظر رکھتے ہوئے کرایہ داروں اور گھریلو ملازمین کی تفصیلات لازمی طور پر پولیس کو فراہم کرنے کا اہم حکم جاری کیا ہے۔ یہ حکم بھارتیہ ناگرِک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 163 کے تحت پیشگی حفاظتی اقدامات کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ عناصر رہائشی علاقوں میں کرایہ داروں یا گھریلو ملازمین کے بھیس میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے سبب عوامی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں تمام مکان مالکان اور جائیداد کے ذمہ دار افراد کو سختی سے اس حکم پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
بذاتِ خود تھانے پہنچا کر یا رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے تفصیلات جمع کریں
نوٹس کے مطابق اہم نکات درج ذیل ہیں۔ کرایہ داروں کی تفصیلات 3 دن میں جمع کرانا لازمی ہوگا۔ تمام مکان مالکان کو حکم جاری ہونے کے تین دن کے اندر اندر اپنے کرایہ داروں کی مکمل تفصیلات مقررہ ڈکلیئریشن فارم پر بھر کر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرانا لازمی ہوگا۔ فارم پر مالک مکان اور کرایہ دار دونوں کے دستخط ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ یہ تفصیلات بذاتِ خود تھانے پہنچا کر یا رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے SHO کو ارسال کی جا سکتی ہیں۔ پہلے سے رہائش پذیر کرایہ داروں کی فوری رپورٹنگ، جن مالکان نے اس حکم سے قبل اپنا مکان یا کمرہ کرایہ پر دے رکھا ہے، انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوراً اپنے کرایہ داروں کی تفصیلات پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں۔
تمام اقسام کی رہائش شامل
نوٹس کے مطابق اس میں تمام اقسام کی رہائش کو شامل کیا گیا ہے۔ مثلاً پیئنگ گیسٹ، سب لیٹنگ اور دیگر تمام اقسام کی رہائش اس حکم کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ جھونپڑیوں میں رہائش کی اجازت دینے والے مالکان بھی اس میں شامل ہیں، جن مالکان نے اپنی زمین پر جھونپڑیاں یا غیر منظم تعمیرات ہونے دی ہیں، انہیں بھی ڈکلیئریشن فارم کے مطابق مکمل معلومات فراہم کرنا ہوگی۔
علاحدہ ریکارڈ کی تیاری
ایس ایچ او کٹرا کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے علاحدہ رجسٹر تیار کریں اور تمام ریکارڈ باقاعدگی سے محفوظ رکھیں۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی، حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بھارتیہ ناگرِک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 223 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
عوامی نوٹس کے طور پر حکم جاری
عوامی نوٹس کے طور پر جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد کو انفرادی طور پر نوٹس دینا ممکن نہیں، اس لیے یہ حکم ایکس پارٹی جاری کیا گیا ہے۔ اسے اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور ایس پی کٹرا، تحصیلدار کٹرا، ایس ڈی پی او کٹرا اور ایس ایچ او کٹرا کے دفاتر کے نوٹس بورڈز پر بھی چسپاں کیا جائے گا۔
ایس ڈی ایم کٹرا نے واضح کیا کہ یہ اقدامات عوامی سلامتی، امن و امان اور غیر سماجی عناصر پر نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے لازمی ہیں اور تمام مکانات مالکان و شہریوں سے اس حکم پر سختی سے عمل درآمد کی اپیل کی گئی ہے۔