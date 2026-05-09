اننت ناگ میں منشیات فروش کی گاڑی کو نیلام کرنے کا حکم، اپنی نوعیت کی پہلی کارروائی قرار
Published : May 9, 2026 at 8:59 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت ایک منفرد کارروائی انجام دیتے ہوئے منشیات اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی کی نیلامی کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ جموں و کشمیر میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اپنی نوعیت کی پہلی کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس(ایس ایس پی) اننت ناگ امود اشوک ناگپورے کی ہدایت پر رجسٹریشن نمبر DL8CR0936 والی گاڑی، جو ایک منشیات معاملے میں ضبط کی گئی تھی، کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 52-A کے تحت عدالت سے قانونی منظوری حاصل کرنے کے بعد نیلام کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس قدم کا مقصد منشیات کے کاروبار میں استعمال ہونے والے وسائل اور ڈھانچے کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تاکہ ایسے اثاثوں کو دوبارہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا کہ ضلع میں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری رہے گا اور منشیات فروشوں، اسمگلروں اور اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
واضح رہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت میں نشہ مکت ابھیان کے آغاز کے بعد منشیات فروشوں اور منشیات سے جڑی فصل کی کاشتکاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جارہی ہیں ۔ سو روز پر مشتمل اس مہم کے دوران بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی گئی جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وہیں منشیات فروشوں کی کروڑوں کی جائیدادیں قرق کی جارہی ہیں۔
بعض منشیات فروشوں کی املاک کو مسمار کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کی گاڑیاں اور ڈرائیونگ لائسنس ضبط کی جارہی ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت آج منشیات فروش کی گاڑی کو نیلام کرنے کا حکم دیا گیا جو اپنی نوعیت کی پہلی ایسی کارروائی ہے جس کے تحت گاڑی کی نیلامی انجام دی گئی۔