ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بازار میں فروخت ہونے والے انڈوں کی جانچ کا حکم، دو روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت
کشمیر میں پیکڈ انڈے فروخت کرنے والی کمپنیوں کے نمونوں کی جانچ کا حکم جاری کیا گیا۔
Published : December 12, 2025 at 2:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): ناقابل استعمال اور گلے سڑے گوشت معاملے کے بعد کشمیر میں ملاوٹ شدہ انڈوں کی خریدوفروخت کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔جس سے ایک مرتبہ پھر عوام میں تحفظات کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑ گئ ہے۔ عام لوگ اب انڈے استعمال کرنے میں بھی ڈر محسوس کر رہے ہیں۔
ایسے میں جموں وکشمیر میں حکومت نے ایک قانون ساز تنویر صادق کی جانب سے ممکنہ زہریلے اور سرطان پیدا کرنے والے مواد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرنے کے بعد بازار میں ملاوٹ شدہ انڈوں کی فروخت کے الزامات کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
متعلقہ محکمے جات کو دو روز کے اندر رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔اس سے قبل ایم ایل اے زیڈی بل تنویر صادق نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر صحت اور اور وزیر خوراک سے اپیل کی تھی کہ وادی کشمیر میں پیکڈ انڈے فروخت کرنے والی کمپنیوں کے نمونوں کی جانچ کرائی جائے۔
انہوں نے ان رپورٹرز پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جن میں انڈوں میں نیٹروفیورن اور نیٹروایمیڈزول نامی کیمیائی مواد کے ذرات پائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ دوسری جانب سے وزیر خوراک ستیش نے متعلقہ محکمے جات کو ہدایت دی ہے کہ وہ معمالے کی جانچ کر کے دو روز کے اندر رپوٹ جمع کریں تاکہ حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جاسکے۔
قابل ذکر ہیکہ کھانے پینے کی چیزوں کا آزادانہ طور پر ٹیسٹ کرنے والی کمپنی ٹریسن فیلائڈ (Trusnfilied) نے دعوی کیا ہے کہ ایگوز نامی کمپنی نے انڈوں میں اینٹی بائیوٹک ادویات کے علاوہ مرغیوں کو انفیکشن سے بچاو والی غذا میں کھاد کے ذرات ملے ہیں۔ جن میں نیٹروفیورن اور نیٹروایمیڈزول کے کیمییات خاصی تعداد میں ہائی جاتی ہے۔یہ ادویات انڈے دینے والی مرغیوں کو انفیکشن سے بچنے کے لیے دئیے جاتے ہیں لیکن ان کے استعمال پر سخت پابندی عائد ہے۔کیونکہ یہ سرطان اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں ۔
حکام نے کہا کہ تحقیقات کا مقصد یہ معلومات کرنا ہے کہ آیا واقعی ملاوٹ والے انڈے بازار میں فروخت کیے جارہے ہیں اور اگر اس بات کی تصدیق ہوجاتی ہے تو اس کے ذریعے نشاندہی کرنا اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے اصلاحی کارروائی کرنا ہے ۔
مزید پڑھیں:کیا واقعی انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے؟ جانے کہ آپ کو روزانہ کتنے انڈے کھانے چاہئیں
واضح رہے رواں برس کے اگست مہینے میں ضلع سرینگر سمیت وادی کشمیر کے دیگر اضلاع سے ناقابل استعمال، غیر معیاری اور سڑا ہوا گوشت ٹنوں میں ضبط کیا گیا۔ جبکہ لوگوں نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے سڑکوں، ندی نالوں یا جہلم کے کناروں پر کافی مقدار میں سڑا ہوا گوشت ازخود پھینکا تھا۔ابھی اس سنگین معاملے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ تو دوسری جانب بازار میں ملاوٹ شدہ انڈوں کی دستیابی کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔