ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نجی اسکولوں میں کتابوں کی قیمتوں کے تعین سے متعلق جلد حکم نامہ جاری ہوگا: وزیر تعلیم شمیم فردوس
ریاستی وزیر تعلیم نے نصابی کتابوں کے ایک سیٹ کی چھ ہزار سے دس ہزار روپے کی قیمت کو تشویشناک قرار دیا۔
Published : November 9, 2026 at 4:38 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم شمیم فردوس نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نجی اسکولوں کی طرف سے تجویز کردہ نصابی کتب کی زیادہ قیمتوں کے خلاف مداخلت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی حکام سے مشاورت کے بعد جلد ہی ایک حکم نامہ جاری کیا جائے گا کیونکہ حکومت والدین پر مالی بوجھ کو کم کرنے اور انہیں اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
شمیم فردوس نے پیر کو سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چھ ہزار سے دس ہزار روپے کی قیمت کے درمیان نصابی کتابوں کا ایک سیٹ تشویشناک ہے اور نجی تعلیمی اداروں کو قیمتوں کے تعین کے طریقوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے باضابطہ ہدایات جاری کرنے سے پہلے وہ اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کریں گی۔
وزیر موصوفہ نے اشارہ کیا کہ حکومت ایک منظم ریگولیٹری مداخلت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے حکم نامے کی مجوزہ دفعات کا انکشاف نہیں کیا اور نہ ہی یہ واضح کیا کہ اسے کب جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نجی اسکولوں نے الگ الگ جماعتوں کی اپنی نصابی کتابوں کی قیمتیں چھ ہزار سے دس ہزار روپے کے درمیان رکھی ہیں، ایسے میں ہم بہت جلد اس تعلق سے ایک ہدایت نامہ جاری کریں گے۔
مجوزہ مداخلت نجی اسکولوں کی طرف سے تجویز کردہ کتابوں پر والدین کے اخراجات پر تشویش کے درمیان سامنے آئی ہے، خاص طور پر جب نصابی کتابوں کے سیٹ کئی ہزار روپے میں ملتے ہیں۔ فردوس نے کہا کہ نجی اداروں کو تعلیمی مواد کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وزیر تعلیم شمیم فردوس نے اس مسئلے کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے والے بچوں کو مفت نصابی کتب اور یونیفارم کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے عوامی تعلیم کو مستحکم کرنے کی حکومتی کوششوں سے بھی جوڑا، جس سے انہیں نجی اداروں میں دستیاب سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں اور یونیفارم کی فراہمی سے نہ صرف والدین پر مالی دباؤ کم ہو گا بلکہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے پر غور کرنے پر بھی مائل ہوں گے۔
مزید پڑھیں: روزگار کی فراہمی ہماری حکومت کی ترجیح: شمیم فردوس
انہوں نے مفت تعلیمی مواد کی فراہمی کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سرکاری اسکولوں پر عوام کا اعتماد بحال کرنے اور انہیں خاندانوں کے لیے مزید پُرکشش بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بک ڈے کے اقدام کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر موصوفہ نے کہا کہ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے کہ طلباء اور والدین کو نصابی کتب کے بندوبست میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خاص طور پر وہ متوسط یا غریب خاندان جو اسکول فیس اور مہنگی کتابوں کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد والدین کو کتابوں کی خریداری میں درپیش مشکلات کو دور کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بچوں کو اپنی تعلیم کے لیے درکار مواد تک رسائی حاصل ہو۔ شمیم فردوس نے مزید کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تعلیمی نظام نظم و ضبط کے ساتھ چلے اور نجی اسکولوں کی نصابی کتابوں کی قیمتوں سے متعلق مجوزہ اقدامات پر عمل درآمد سے قبل متعلقہ حکام سے بات کی جائے گی۔
بات چیت کے دوران وزیر تعلیم نے جموں و کشمیر بینک میں بھرتی کے لیے عمر کی بالائی حد کو 30 سے بڑھا کر 40 برس کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ گزشتہ دہائی کے دوران تقرریوں کا نہ ہونا اہلیت کی شرائط پر نظرثانی کا متقاضی ہے۔ موجودہ 30 برس کی عمر کی حد کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینک کو اس عرصے کو مدنظر رکھنا چاہیے جس کے دوران بھرتی نہیں ہوئی تھی اور امیدواروں کو وسیع تر موقع فراہم کرنا چاہیے۔ انہیں اسے 40 برس تک بڑھانا چاہئے، کیونکہ یہاں گزشتہ 10 برسوں سے کوئی تقرری نہیں ہوئی ہے۔ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے، انہیں اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں کشمیر کابینہ کی توسیع: نئے وزراء علی ساگر، سیف اللہ میر، شمیمہ فردوس اور الطاف کلو نے اٹھایا حلف
شمیمہ فردوس کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے بجٹ خطاب پر شدید اعتراض، حکومت پر سات سال کی ناکامی کا الزام