ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ’یو ٹرن‘ پر حکومت کو گھیرنے کے لیے تیار
اسمارٹ میٹر، مفت بجلی اور روزگار سمیت کئی مسائل پر گفتگو کے باعث جموں کشمیر اسمبلی اجلاس ہنگامہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔
Published : October 22, 2025 at 1:46 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا نو روزہ اجلاس جمعرات سے سرینگر میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس ہنگامہ خیز ثابت ہونے کا امکان ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے ریاستی درجہ، روزگار، ریزرویشن اور حکمرانی سے متعلق اُن وعدوں پر جواب طلب کریں گیں جو نیشنل کانفرنس (این سی) نے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران اپنے منشور میں کیے تھے۔
یہ مختصر اجلاس 23 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک جاری رہے گا اور اس میں چھ نشستیں ہوں گی۔ پہلا دن سابق وزراء اور اراکین اسمبلی کے انتقال پر تعزیتی قراردادوں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔
24، 25 اور 26 اکتوبر تعطیلات ہوں گی۔ 24 اکتوبر کو راجیہ سبھا کی چار نشستوں کے لیے ووٹنگ مقرر ہے، جب کہ 25 اور 26 کو سرکاری تعطیل رہے گی۔
حکومتی کارروائی 27 سے 31 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 28 اکتوبر کو پرائیویٹ ممبرز کے بل پیش ہوں گے اور 29 اکتوبر کو قراردادیں لی جائیں گیں۔ اسمبلی کو اراکین کی جانب سے 450 سوالات، 13 بل اور 55 قراردادیں موصول ہوئی ہیں۔
کابینہ کی منظوری کے بعد حکومت تین اہم بل ایوان میں پیش کرے گی جن میں (۱) جی ایس ٹی ایکٹ 2017 میں ترمیم، (۲) جموں و کشمیر شاپس اینڈ بزنس اسٹیبلشمنٹ بل 2025، (۳) جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم شامل ہیں۔
اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتیں - بھارتیہ جنتا پارٹی (28 اراکین)، پی ڈی پی (3 اراکین) اور سجاد لون - حکومت کو اس کے منشور میں کیے گئے وعدوں سے ’’یو ٹرنز‘‘ لینے پر آڑے ہاتھوں لیں گی۔
بی جے پی کے رکن اسمبلی شام لال شرما نے کے مطابق: ’’اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے عوام سے ایک سال کے اندر 12 وعدے پورے کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے منشور سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اسمارٹ میٹر ہٹانے سے لے کر مفت بجلی اور ایک لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کے وعدے تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔‘‘
پی ڈی پی کے لیڈر وحید پرہ نے کہا کہ اُن کی پارٹی حکومت کو اراضی سے متعلق بلوں، ریزرویشن پالیسی کے جائزے اور عارضی ملازمین کی مستقلی کے معاملات پر کٹہرے میں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ریاستی درجہ اور خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے سیاسی ارادے کی کمی بھی ایوان میں اٹھائی جائے گی۔
دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے سینئر رکن نذیر گریزی نے کہا کہ حکومت پوری طرح تیار ہے: ’’وزیر اعلیٰ اور وزرا اپوزیشن کے تمام الزامات کا حقائق اور شواہد کے ساتھ جواب دیں گے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
- جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس 23 اکتوبر کو، حکومت کی ایک سالہ کارکردگی رہے گی زیر بحث
- جموں و کشمیر اسمبلی نے راجیہ سبھا انتخابات سے قبل بجلی کے واجبات کی معافی سے متعلق پی ڈی پی کی تجویز کو قبول کر لیا
- رکن اسمبلی معراج ملک جیل سے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے کریں گے ووٹ، ستائیس تاریخ تک اسمبلی اجلاس میں نہیں کر سکتے شرکت