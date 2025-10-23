ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا انتخابات: پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس امیدوار شمی اوبرائے کی حمایت کا کیا اعلان
محبوبہ مفتی نے بتایا کہ فاروق عبداللہ اور اوبرائے نے وحید پرہ کے پیش کیے بل کو منظور کرائے جانے کی یقین دہانی کی ہے۔
Published : October 23, 2025 at 5:40 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کی چار نشستوں پر جمعہ کو ہونے والے انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے امیدوار شمی اوبرائے کی حمایت کرے گی۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور امیدوار شمی اوبرائے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پی ڈی پی رکن اسمبلی وحید پرہ کی جانب سے پیش کیے گئے دو پرائیویٹ ممبرز بل اسمبلی میں منظور کرائیں گے۔
ان بلوں میں جموں و کشمیر لینڈ رائٹس اینڈ ریگولرائزیشن بل 2025 اور سول سروسز (عارضی و یومیہ ملازمین کے لیے خصوصی شقیں) بل 2025 شامل ہیں، جنہیں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی منظوری بھی حاصل ہے۔
محبوبہ مفتی کی وضاحت
محبوبہ مفتی نے سرینگر میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگرچہ انہیں نیشنل کانفرنس پر مکمل اعتماد نہیں کیونکہ این سی نے کانگریس کے لیے ایک نشست چھوڑنے سے انکار کیا، تاہم فاروق عبداللہ اور شمی اوبرائے کی یقین دہانی کے بعد پی ڈی پی کے تین اراکین اوبرائے کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا: ’’ہم چوتھی نشست پر نیشنل کانفرنس کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ ہار گئے تو ہمیں موردِ الزام ٹھہرایا جائے گا۔‘‘
نیشنل کانفرنس نے راجیہ سبھا کی چار نشستوں کے لیے چودھری محمد رمضان، سجاد کچلو، گورویندر سنگھ اوبرائے اور ترجمان عمران نبی ڈار کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ ان کے مقابل بی جے پی کے ریاستی صدر ست پال شرما، علی محمد ڈار اور راکش مہاجن ہیں۔
ارکان اسمبلی کی تعداد کے لحاظ سے نیشنل کانفرنس کو تین نشستوں پر واضح برتری حاصل ہے، جبکہ چوتھی نشست پر سخت مقابلہ بی جے پی کے ست پال شرما اور این سی کے عمران نبی ڈار کے درمیان ہے۔
کانگریس اور ہائی کمان
ادھر کانگریس، جو نیشنل کانفرنس کی اتحادی جماعت ہے، نے اپنا فیصلہ ہائی کمان پر چھوڑ دیا ہے۔ پارٹی نے آج شام اپنا لائحہ عمل واضح کرنے کا اعلان کیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کو اس وقت 41 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جن میں کانگریس کے چھ، پانچ آزاد ارکان اور سی پی آئی (ایم) کے ایم وائی ترگامی شامل ہیں۔ بی جے پی کے پاس 28 ارکان ہیں، جبکہ باقی ووٹ چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہیں۔ اسمبلی میں 90 میں سے فی الحال 88 رُکن فعال ہیں۔
فاروق عبداللہ کا بیان
ڈاکٹرو فاروق عبداللہ نے جمعرات کو اس حوالہ سے دعویٰ کیا: ’’کانگریس ہمارے ساتھ ہے اور راجیہ سبھا انتخابات میں ہماری حمایت کر رہی ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں بہت وقت گزارا، اب ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے تاکہ جموں و کشمیر کی خوشحالی ریاست اور ملک کی خوشحالی بن سکے۔‘‘
