جموں کشمیر میں ریزرویشن سرٹیفیکیٹس کی تقسیم میں ’علاقائی عدم توازن‘: پی ڈی پی کا الزام
جموں صوبے کے دس اضلاع میں کشمیر کے مقابلے کہیں زیادہ ریزرویشن زمرے کے سرٹیفیکیٹس جاری کرنے کو PDPنے ’’انتظامی جانبداری‘‘ قرار دیا۔
Published : October 28, 2025 at 1:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران حکومت نے جموں صوبے کے دس اضلاع میں کشمیر وادی کے دس اضلاع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ریزرویشن زمرے کے سرٹیفیکیٹس جاری کیے ہیں۔
پی ڈی پی کے رکن اسمبلی اور وحید الرحمان پرہ نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سماجی زمروں کے تحت جاری ہونے والے سرٹیفیکیٹس میں ایک نمایاں علاقائی فرق نظر آ رہا ہے۔ ان زمروں میں شیڈیول کاسٹ (SC)، شیڈیول ٹرائب (ST)، دیگر پسماندہ طبقے (OBC)، اقتصادی طور کمزور طبقے (EWS)، پسماندہ علاقے کے رہائشی (RBA) اور اصل کنٹرول لائن کے قریبی علاقے (ALC) شامل ہیں۔
پلوامہ اسمبلی حلقے سے منتخب نمائندے وحید پرہ نے ایوان میں ان تمام زمروں کے تحت جموں اور کشمیر اضلاع میں دو برسوں کے دوران جاری سرٹیفیکیٹس کی تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی۔ یہ ڈیٹا ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے فراہم کیا، جس کی سربراہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کر رہے ہیں۔
محکمہ مال کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق: سوشل کاسٹ سرٹیفیکیٹس: جموں میں 69,794، کشمیر میں صرف 474۔ شیڈیول ٹرائب (ST): جموں میں 5,25,778، کشمیر میں 76,656۔ دیگر پسماندہ طبقے (OBC): جموں میں 43,438، کشمیر میں 33,226۔ اقتصادی طور کمزور طبقے (EWS): جموں میں 18,945، کشمیر میں 2,441۔ پسماندہ علاقے (RBA): جموں میں 15,595، کشمیر میں 31,804۔ ایکٹیول کنٹرول لائن (ALC): جموں میں 2,796، کشمیر میں 484۔ جبکہ دیگر زمرے: جموں میں 324، کشمیر میں کوئی نہیں۔
وحید پرہ نے کہا: ’’یہ اعداد و شمار واضح طور پر سماجی زمرے کے سرٹیفیکیٹس کی تقسیم میں علاقائی عدم توازن کو ظاہر کرتے ہیں؛ جو انصاف، مساوات، میرٹ اور انتظامی غیرجانبداری کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے ہم مسلسل مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ ریزرویشن پالیسی کو آبادی کے تناسب سے منصفانہ بنایا جائے۔‘‘
مارچ 2025 میں اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران پیپلز کانفرنس (پی سی) کے سربراہ اور ہندوارہ کے ایم ایل اے سجاد غنی لون نے بھی کہا تھا کہ ریزرویشن پالیسی ’’کشمیری بولنے والے لوگوں کے خلاف وضع کی گئی ہے‘‘۔ ان کے مطابق، آنے والے 20 برسوں میں کشمیری بولنے والے افسروں کی تعداد بیوروکریسی میں بہت کم رہ جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جے کے اے ایس (JKAS) میں کشمیری نمائندگی 2021 میں 17 فیصد، 2022 میں 25 فیصد سے گھٹ کر 2023 میں صرف 19 فیصد رہ گئی۔
تاہم اسپیکر عبد الرحیم رATHER نے لون کی ریزرویشن پر بحث کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔
لون نے بعد میں ردِعمل دیتے ہوئے کہا، ’’ریزرویشن کے معاملے کو دانستہ نظرانداز کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بحث کے لیے نوٹس دیا لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کے دور رس اثرات ہوں گے، مگر اسے سیاسی مصلحت کی نذر کیا جا رہا ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ اسپیکر نے سب جیوڈس امور پر بحث کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا: ’’اگر ہر وہ مسئلہ جس پر عدالت میں مقدمہ ہو، اسمبلی میں زیر بحث نہیں آ سکتا تو لوگ ہر معاملے کو عدالت لے جائیں گے تاکہ ہم اسمبلی میں بات ہی نہ کر سکیں۔‘‘
جموں و کشمیر میں ریزرویشن پالیسی اب ایک حساس سیاسی مسئلہ بن چکی ہے جہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ایک دوسرے پر علاقائی جانبداری کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا روح اللہ نے بھی اپنی پارٹی کے بڈگام ضمنی انتخابی مہم سے دوری اختیار کر لی ہے اور اس کی وجہ ریزرویشن پالیسی کو قرار دیا ہے۔
فروری 2024 میں حکومت ہند نے جموں و کشمیر ریزرویشن رولز 2005 میں ترمیم کر کے نئی پالیسی نافذ کی تھی، جس کے تحت پہاڑی، پڑاری، کولی، گدّا برہمن اور دیگر کئی ذاتوں کو ریزرویشن دی گئی۔ مارچ میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کی تجویز منظور کر کے کوٹہ تقسیم کیا، جس سے جنرل کیٹیگری کا حصہ پچاس فیصد سے کم کر دیا گیا۔
