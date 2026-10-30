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نیشنل کانفرنس میں وزارتی توسیع اور اندرونی اختلافات پر سیاسی طوفان، اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کی شدید تنقید
سنیل شرما نے الزام لگایا کہ عمر عبداللہ حکومت نے نئی کابینہ کی تشکیل کے وقت مذہبی، علاقائی اور ثقافتی عدم توازن قائم کیا ہے۔
Published : October 30, 2026 at 9:25 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت میں کابینہ کی حالیہ توسیع کے بعد حاکم وقت نیشنل کانفرنس کے اندرونی اختلافات اور الگ الگ قائمہ اجلاسوں کے باعث ریاست کے سیاسی حلقوں میں گرمجوشی اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزارتی قلمدان نہ ملنے کے باعث این سی کے چند سینئر اراکینِ اسمبلی میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے جن میں ایم ایل اے عید گاہ مبارک گل بھی شامل ہیں۔
اس سیاسی صورتحال کے پس منظر میں ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار محمد اشرف گنائی جموں و کشمیر اسمبلی کے قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سنیل شرما سے خصوصی بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کابینہ توسیع اور حکومت کی کارکردگی پر شدید اعتراضات اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ عمر عبداللہ حکومت نے نئی کابینہ کی تشکیل کے وقت مذہبی، علاقائی اور ثقافتی عدم توازن قائم کیا ہے۔
سنیل شرما کے مطابق حکومت نے جموں خطے کی نمائندگی اور عوامی حقوق کو مکمل طور پر درکنار کر کے محض اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارتی توسیع کے بعد نیشنل کانفرنس کے اندر جو بے چینی اور ناراضگی نظر آ رہی ہے، وہ بالکل متوقع تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں پہلے سے ہی اس قسم کے اندرونی انتشار کا اندازہ تھا۔
حکومت گرانے یا بنانے کی افواہوں کی تردید
اس سوال پر کہ کیا وادی کشمیر میں این سی کے ناراض اراکینِ اسمبلی کی علیحدہ میٹنگوں اور نئی سیاسی صف بندی کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے یا اپوزیشن سرکار بنانے کی تاڑ میں ہے، سنیل شرما نے ان تمام قیاس آرائیوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ بی جے پی نہ تو اس حکومت کو گرانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے اور نہ ہی ہم حکومت بنانے کے لیے کوئی گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ یہ نیشنل کانفرنس کا اپنا اندرونی اور خاندانی معاملہ ہے۔ وہ کس طرح اپنے اراکین کو سنبھالتے ہیں، اس سے بی جے پی یا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اپوزیشن لیڈر نے نیشنل کانفرنس کی قیادت پر خاندانی سیاست اور طاقت کے غرور کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام میں ہر عام شہری کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکے، نہ کہ ایک مخصوص خاندان کی اجارہ داری قائم رہے سیاسی ماہرین کے مطابق، نیشنل کانفرنس کے اندرونی اجلاسوں، اراکینِ اسمبلی کی علیحدہ ملاقاتوں اور پارلیمنٹ ممبر آغا سید روح اللہ مہدی کے متوقع استعفے کی تاریخ (3 نومبر) نے ریاست کی سیاست کو ایک اہم موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمر عبداللہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت کس طرح اپنی پارٹی کے اندر بڑھتے ہوئے اس ابال کو کنٹرول کرتی ہے۔