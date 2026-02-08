ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈیزل پر رعایت ختم، بے روزگاری نظرانداز: جموں و کشمیر حکومت کے بجٹ پر اپوزیشن کی کڑی تنقید
وزیراعلیٰ نے جموں و کشمیر کےلیے 1,13,767 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں 80,640 کروڑ روپے ریونیو اخراجات کے لیے مختص کیے گئے۔
سری نگر: جموں و کشمیر میں اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے مالی سال 2026-27 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ پر نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ بجٹ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، اقتصادی سست روی اور یونین ٹیریٹری بھر میں کاروباری بدحالی جیسے سنگین مسائل کو مکمل طور پر نظرانداز کیا گیا ہے۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لیے 1,13,767 کروڑ روپے کا اپنا دوسرا بجٹ پیش کیا، جس میں 80,640 کروڑ روپے ریونیو اخراجات اور 33,127 کروڑ روپے سرمایہ جاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے بجٹ کے باوجود عوامی مسائل، خصوصاً نوجوانوں میں بے روزگاری کے حل کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ترجمان اقبال ترمبو نے کہا کہ بجٹ نوجوانوں میں بے روزگاری کے بحران سے نمٹنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ ان کے مطابق بجٹ میں ایسی کوئی مالی یا اقتصادی پالیسی شامل نہیں جو روزگار کے مواقع پیدا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے “غیر معمولی حالات” ایک ایسی مضبوط اقتصادی پالیسی کے متقاضی تھے جو صنعت اور سیاحت کے شعبے کو سہارا دے کر روزگار کے نئے دروازے کھولتی، مگر حکومت اس محاذ پر ناکام رہی۔
عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے رہنما اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز (کے سی سی آئی) کے سابق صدر شیخ عاشق نے بجٹ میں ہائی اسپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر دو روپے کی رعایت ختم کرنے کو عوام پر “فوری اور شدید ضرب” قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل پر رعایت کا خاتمہ کسانوں، ٹرانسپورٹروں، چھوٹے تاجروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں پر ایک رجعتی ٹیکس کے مترادف ہے۔
شیخ عاشق کے مطابق جموں و کشمیر میں ڈیزل آبپاشی، سامان کی ترسیل اور عوامی نقل و حمل کا بنیادی ذریعہ ہے، اس لیے قیمتوں میں اضافہ لازمی طور پر کرایوں میں اضافے، اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی میں مزید تیزی کا سبب بنے گا، جبکہ عوام کو کسی قسم کی تلافی یا راحت فراہم نہیں کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اس وقت مزید غیر منصفانہ نظر آتا ہے جب حکومت کے ضمنی گرانٹ مطالبات میں سرکاری گاڑیوں کی خریداری اور دربار موو کے سفری الاؤنسز پر بھاری اخراجات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عام شہریوں سے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ اٹھانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ انتظامی آسائشات پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جو کفایت شعاری اور مالی نظم و ضبط کے دعوؤں کو کھوکھلا ثابت کرتا ہے۔
شیخ عاشق نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور کیژول ورکرز کے دیرینہ مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ان ملازمین کی مستقلی کے بجائے بجٹ میں صرف کمیٹیوں اور روڈ میپس کی بات کی گئی ہے، جو محض تاخیری حربے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب گاڑیوں اور الاؤنسز کے لیے فنڈز دستیاب ہیں تو دہائیوں سے خدمات انجام دینے والے کارکنوں کو تحفظ اور وقار دینے کے لیے رقم کیوں نہیں؟
انہوں نے کہا کہ بجٹ میں جاری اقتصادی زوال کو بھی مکمل طور پر نظرانداز کیا گیا ہے۔ تاجر، ٹرانسپورٹر، ہوٹل مالکان، دستکار اور چھوٹے صنعت کار کم ہوتی مانگ، بڑھتی لاگت اور گھٹتے منافع سے دوچار ہیں، مگر حکومت نے نہ کوئی اسٹیمولس پیکیج دیا، نہ ورکنگ کیپیٹل سپورٹ، نہ سود میں رعایت اور نہ ہی ٹیکس یا فیس میں کوئی ریلیف۔
شیخ عاشق کے مطابق سیکیورٹی سے متعلق رکاوٹوں اور قدرتی آفات جیسے حالیہ جھٹکوں نے نقصانات کو مزید بڑھا دیا ہے، لیکن بجٹ میں متاثرہ شعبوں کے لیے کسی براہ راست معاوضے یا امداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔
انہوں نے دستکاری اور صنعتی شعبے کو نظرانداز کرنے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق کشمیر کی معیشت میں مرکزی کردار ادا کرنے والا اور محنت طلب دستکاری کا شعبہ محض علامتی فنڈنگ تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ برآمدات کے فروغ، مارکیٹنگ سپورٹ، آسان قرضے، سود میں رعایت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ موجود نہیں۔
شیخ عاشق نے کہا کہ حکومت کی اپنی آمدنی اخراجات کا صرف ایک حصہ پوری کرتی ہے، جبکہ تنخواہیں اور پنشن بجٹ کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتی ہیں، جو خود انحصاری کے بجائے بڑھتے ہوئے انحصار کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ بجٹ مالی نظم و نسق کا بوجھ کسانوں، مزدوروں، تاجروں اور نوجوانوں پر ڈال دیتا ہے، جبکہ بیوروکریسی کی سہولتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے اور عوامی فلاح کو مشروط اور مؤخر کر دیا گیا ہے۔