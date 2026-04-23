کانگریس خواتین ریزرویشن ترمیمی بل پر عوام کو گمراہ کررہی ہے: راج وردھن سنگھ راٹھور
سینئر بی جے پی لیڈر، راج وردھن سنگھ، نے خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کی مخالفت کرنے پر حزب اختلاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : April 23, 2026 at 8:31 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما راج وردھن سنگھ راٹھور نے حزب اختلاف خاص کر کانگریس کو پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن ترمیمی بل کے خلاف جانے اور بل کو پاس نہ ہونے دئیے جانے پر کانگریس سمیت دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ "کانگریس خواتین ریزرویشن ترمیمی بل پر عوام کو گمراہ کررہی ہے۔ "
انہوں نے کہا کہ "اس ترمیمی بل پر اپوزیشن جماعتیں جو خدشات ظاہر کررہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ کانگریس نے کہا کہ یہ بل تو پہلے ہی پاس ہوا ہے لیکن 2023 کی ترمیمی بل آئندہ کی مردم شمار اور حد بندی پر منحصر ہے ۔اب یہ کہنا کہ یہ بل تو پاس ہوا غلط فہمی ہے کیونکہ یہ صاف واضح ہے کہ مردم شماری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب مردم شماری کے بعد حد بندی کا کام شروع کیا جانا ہے۔ایسے میں مردم شماری اور حد بندی میں تقریباً 2 سے 3 برس لگ سکتے ہیں جو 2029 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد ممکن ہے۔اور ہم چاہتے ہیں خواتین 2029 کے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "کانگریس یہ بھی شوشہ پھیلا رہی ہے کہ شمالی بھارت کی ریاستوں کو اس بل سے نقصان ہوگا۔ لیکن اس بل سے ہر ریاست کی اسمبلی اور پارلیمانی نشستوں میں اضافہ ہوگا۔موجودہ سیٹوں کے حساب سے ہی مزید نشستیں بڑھ سکتی ہیں ۔ کسی ریاست یا یوٹی کو سیٹوں کے اعتبار سے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہورہا ہے ۔اس کے علاوہ کانگریس اور دوسری اپوزیشن جماعتیں یہ روڑا اٹکانے کی بھی کوشش کررہی ہیں کہ او بی سی اور ایچ سی ایس ٹی کے لیے اس بل میں کوئی جگہ نہیں رکھی گئی ہیں ۔2023 میں جو ریزرویشن پاس کیا گیا اس میں درجہ فہرست ذات کی خواتین کےلئے بھی سیٹیں مخصوص ہیں۔"
راٹھور کا کہنا ہے کہ کسی معاملے یا ریزرویشن کے حوالے سے ملک کے سب سے بڑے ایوان یعنی پارلیمان میں بات کی جاسکتی ہے لیکن خواتین ریزرویشن ترمیمی بل پر تنقید کرنا اور عوام میں غلط فہمیاں پھیلانا کسی بھی صورت صحیح نہیں ہے۔
بی جے پی کے سنئیر رہنما راج وردھن سنگھ راٹھور نے کہا کہ "یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ خواتین کو ریزرویشن دی جارہی ہیں ۔پنچایتی راج میں ساڑھے 14 لاکھ خواتین اس وقت نمائندگی کررہی ہیں۔"
واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ناری شکتی وندن ادھینیم یعنی خواتین کے ریزرویشن قانون میں ترمیم کےحوالے سے لوک سبھا میں ایک بل پیش کیا گیا تھا۔ ایوان میں ضروری دو تہائی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منظور نہیں ہو سکا۔ اس بل میں خواتین کو خصوصی حقوق دینے کا انتظام کیا گیا تھا۔ راٹھور نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
