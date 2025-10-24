ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی کا بی جے پی کے تئیں دوہرا معیار: سنیل شرما
حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے این سی، پی ڈی پی کو واجپائی، ایڈوانی اور مودی کے ساتھ ملاقات کی یاد دلائی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 24, 2025 at 3:07 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور جموں وکشمیر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس (این سی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سخت تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان دو جماعتوں نے بی جے پی کے تئیں اپنے نقطہ نظر میں دوہرا معیار برقرار رکھا ہے۔
ان باتوں کا اظہار سنیل شرما نے جمعہ کو سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران کیا۔ جس دوران انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے رہنماوں کو بی جے پی کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ نجی طور پر خوشگوار تعلقات ہیں، لیکن یہاں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ’’نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے رہنما دلی میں بی جے پی کے لیڈران سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن کشمیر آکر ان کی مخالفت کرکے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔‘‘
سنیل شرما نے مزید کہا کہ ’’سیاسی خاندانوں کے رہنما، خواہ وہ نیشنل کانفرنس ہوں یا پی ڈی پی کے ہوں، نے اکثر بی جے پی رہنماؤں بشمول اٹل بہاری واجپائی، لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر خوشی اور نریندر موددی سے بات چیت کی ہے۔‘‘
حزب اختلاف کے لیڈر نے کہا کہ بات چیت بی جے پی کے خلاف ان کے عوامی موقف سے متصادم ہے اور منتخب سیاسی نمونے کو بے نقاب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’جو وہ دلی میں بی جے پی رہنماؤں کے ساتھ چائے یا لنچ پر بیٹھتے ہیں تو یہ قابل قبول ہے لیکن جب ایک غریب کشمیری بی جے پی کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اچانک ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس رویے سے لوگ تقسیم ہوئے ہیں اور سیاسی اختلافات کبھی بھی نفرت میں نہیں بدلنے چائیے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: