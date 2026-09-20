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جموں و کشمیر میں اسمبلی کے اجلاس میں 10 دن کی توسیع کے معاملے پر اپوزیشن جماعتیں بی جے پی اور کانگریس متفق
اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عوامی اہمیت کے مسائل کو ترجیح دی جائے۔
Published : September 20, 2026 at 10:23 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اسمبلی کے خزاں اجلاس سے پہلے، حکمراں نیشنل کانفرنس نے آج سری نگر میں اپنی مقننہ پارٹی کا اجلاس منعقد کیا۔ اس کی حلیف کانگریس اور حکومت کی حمایت کرنے والے چار آزاد ایم ایل ایز نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔
اسمبلی کا چھٹا اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی صرف سات نشستیں ہوں گی۔ این سی کی حلیف کانگریس اور اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اجلاس کو سات نشستوں سے آگے بڑھایا جائے۔
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے میٹنگ کی صدارت کی، جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، این سی ایم ایل ایز، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے ایم ایل اے یوسف تاریگامی اور کانگریس کے تمام چھ ایم ایل اے نے شرکت کی۔
میٹنگ میں آئندہ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور عوامی مفاد کے مسائل، مطالبات اور دیگر اہم موضوعات کو ایوان میں اٹھانے کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔
فاروق عبداللہ نے ایم ایل ایز پر زور دیا کہ وہ عوامی خدشات کو ترجیح دیں اور اسمبلی اجلاس کے دوران اپنے حلقوں کے مسائل، خدشات اور مطالبات کو مؤثر طریقے سے اٹھائیں۔
انہوں نے اجلاس میں کہا کہ اسمبلی مفاد عامہ کے مسائل اٹھانے، حکومت سے جواب طلب کرنے اور مفاد عامہ کے معاملات پر بامعنی بات چیت کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔
اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ عوامی اہمیت کے مسائل کو ترجیح دی جائے گی اور عوام کے تحفظات کو ایوان میں موثر انداز میں اٹھایا جائے گا۔
حکومتی میٹنگ سے پہلے، پردیش کانگریس کمیٹی نے سری نگر میں پارٹی دفتر میں اپنے چھ ایم ایل اے کے ساتھ ایک الگ میٹنگ کی۔ پی سی سی کے صدر طارق حمید قرہ نے کہا کہ خزاں کا اجلاس مختصر ہے اور پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں توسیع کی جائے تاکہ ایم ایل ایز کو ان کے حلقوں سے متعلق مسائل اٹھانے اور حل تلاش کرنے کا وقت دیا جائے۔ قرہ نے کہا کہ ہمارے ایم ایل اے نظام الدین بھٹ صاحب نے اسمبلی سپیکر کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں شرکت کی۔ کانگریس نے مختصر سیشن کا مسئلہ اٹھایا ہے اور اسے بڑھانا چاہتی ہے۔
اس سے قبل اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور ایم ایل اے سنیل شرما نے بھی سیشن کو سات نشستوں سے آگے بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔
این سی کی میٹنگ کے بعد اپوزیشن بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ بی جے پی لیڈروں نے کہا کہ ان کے ایم ایل اے حکومت کو گھیرے میں لیں گے اور گزشتہ دو سالوں کی کارکردگی پر رپورٹ کارڈ کا مطالبہ کریں گے۔
قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ اسپیکر کو ایک ماہ طویل اجلاس بلانا چاہئے تھا تاکہ تمام ایم ایل اے اپنے حلقوں سے متعلق مسائل کو اٹھا سکیں۔ حکومت اپنی ناکامیاں چھپا رہی ہے اور احتساب سے بچ رہی ہے۔ اس لیے اس نے صرف سات اجلاسوں کے ساتھ سیشن بلایا ہے۔ شرما نے کہا کہ اس مختصر سیشن میں بھی ہم حکومت کو جوابدہ ٹھہرائیں گے اور اس کی دو سالہ کارکردگی کی رپورٹ طلب کریں گے۔
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