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ریاستی درجہ بحال کرنے کی قرارداد پر جموں و کشمیر اسمبلی میں آج پھر ہنگامہ، بی جے پی کا واک آؤٹ
اپوزیشن نے قرارداد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسپیکرسے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 29, 2026 at 12:09 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی درجہ بحال کرنے سے متعلق قرارداد کی منظوری کے خلاف اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج پھر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ یہ قرارداد نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت نے پیر کے روز اسمبلی میں منظور کی تھی۔
جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، اپوزیشن بی جے پی نے اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما اپوزیشن بنچ سے اٹھے اور اسپیکر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسپیکر نے پیر کے روز 'ایک غیر قانونی اور غیر آئینی' قرارداد کو ایوان سے منظور ہونے کی اجازت دی۔
بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس میں جموں و کشمیر کی 1953 سے قبل کی حیثیت اور خود مختاری کی بحالی کی بات کی گئی ہے۔
اس دوران اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اپوزیشن ارکان کو ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق چلانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایوان کو کیسے چلانا ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بی جے پی ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے، تاہم سوالیہ وقفے کی کارروائی معمول کے مطابق جاری رکھنے کے لیے بعد میں دوبارہ ایوان میں واپس آگئے۔
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اس سے قبل جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاست کا مکمل درجہ جلد بحال کرنے کے مطالبے سے متعلق حکومت کی قرارداد پر جمعہ اور پیر کے روز بھی شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔