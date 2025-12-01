ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’آپریشن سندور‘ جاری رہے گا، بی ایس ایف کنٹرول لائن پر ہائی الرٹ پر: آئی جی
پاکستان کی ’شرارتوں‘ کا منہ توڑ جواب دیں گے؛ نئی دراندازی کے راستے اور منشیات سے جڑا دہشت گردی کا خطرہ اہم چیلنج: آئی جی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 1, 2025 at 6:49 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 6:55 PM IST
سرینگر: بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کشمیر فرنٹیئر، کے انسپکٹر جنرل (آئی جی) اشوک یادو (آئی پی ایس) نے پیر کے روز سرینگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کی ’’شرارتیں‘‘ جاری رہنے تک ’’آپریشن سندور‘‘ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ’’بی ایس ایف لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اُس پار سے کسی بھی اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح ور ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔‘‘
وسطی کشمیر کے ہمہامہ علاقے میں منعقدہ بی ایس ایف کی سالانہ پریس میٹ 2024–2025 کے دوران خطاب کرتے ہوئے آئی جی یادو نے کہا: ’’آپریشن سندھور اب بھی جاری ہے جس کا مقصد ایل او سی کے پار سے ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کے ڈھانچے کو ناکام بنانا ہے۔‘‘ یادو کے مطابق بی ایف ایف ’’اُس پار کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔‘‘
ایک سوال کے جواب میں یادو نے انکشاف کیا کہ دراندازی کے طریقوں میں معمولی تبدیلی آئی ہے، تاہم انہوں نے بی ایس ایف اور فوج کے مابین قریبی تال میل کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’آپسی تال میل کے نتیجے میں دراندازی کی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’ہماری انٹیلی جنس گرڈ مضبوط ہے، اور ہر ان پٹ پر فوری کارروائی کی جاتی ہے۔‘‘
آئی جی نے لائن آف کنٹرول کے اُس پار سے منشیات اسمگلنگ ’نارکو - ٹیررزم‘ کی بڑھتی کوششوں پر بھی خبردار کرتے ہوئے اسے ’’ایک بڑا خطرہ‘‘ قرار دیا جس کا مقصد ’’کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنانا اور دہشت گردی کو مالی سپورٹ فراہم کرنا‘‘ ہے۔
