آپریشن سندور کا ایک سال: جموں کشمیر میں شہری ہلاکتوں میں کمی تاہم سرحد پر خوف برقرار
جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں نے زیر زمین بنکروں کی کمی کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 7, 2026 at 3:58 PM IST
Updated : May 7, 2026 at 4:38 PM IST
سرینگر (ذو القرنین زلفی، میر فرحت مقبول) : وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت کئی مرکزی وزراء نے جمعرات کو ’آپریشن سندور‘ کی پہلی برسی پر بھارتی افواج کی ستائش کی۔ 'آپریشن سندور' کے نام سے سرحد پار فوج کی یہ کارروائی گزشتہ سال پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں انجام دی گئی تھی، جس میں 26 شہریوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔
آپریشن سندور کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ’’آپریشن سندور میں بھارت کی غیر معمولی کامیابی ہمارے بہادر فوجیوں کی جرات اور حب الوطنی کی شاندار مثال ہے۔‘‘ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا: ’’ملک کا ہر شہری ہمارے جوانوں کی بے مثال ہمت، پختہ عزم اور فرض شناسی پر فخر کرتا ہے۔‘‘
ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है।— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत।
مودی نے ایک سنسکرت شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’اے بھارت! جس لشکر میں بلند حوصلہ جنگجو اور طاقت موجود ہو، اس کی فتح یقینی ہوتی ہے۔‘‘
آپریشن سندور
6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کی گئی کارروائی (آپریشن سندور) کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ "بھارتی افواج نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہمارے شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو سخت جواب دیا۔‘‘
انہوں نے عوام سے آپریشن سندور کی کامیابی اور افواج کے احترام میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر اپنی ڈسپلے تصویر تبدیل کرنے کی اپیل کی۔
A year ago, during #OperationSindoor, our armed forces showcased their valour and gave a firm response to those who attacked our people. Every Indian is proud of our armed forces. As a mark of respect to our forces and their success during #OperationSindoor, let us all change our… pic.twitter.com/w4A3j1bGTw— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
'تاریخی مشن'
وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن سندور کو ’’بھارت کا ایک تاریخی مشن‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’تاریخ اس دن کو اس لیے یاد رکھے گی کہ ہماری افواج کی درست کارروائی، انٹیلی جنس ایجنسیز کی باریک منصوبہ بندی اور مضبوط سیاسی عزم نے مل کر سرحد پار دہشت گردی کے ہر ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس نے پہلگام میں ہمارے شہریوں پر حملہ کیا تھا۔‘‘
#OperationSindoor stands as an epochal mission of India that will always remind our enemies of the infallible striking power of our armed forces.— Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2026
History will remember it as the day of the precise striking power of our armed forces, meticulous intelligence of our agencies, and…
انہوں نے مزید کہا: ’’یہ دن دشمنوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیتا رہے گا کہ وہ کہیں بھی چھپ جائیں، ہماری نظر اور طاقت سے بچ نہیں سکتے۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ آپریشن سندور نے بھارت کے خودمختاری کے تحفظ اور دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم کرنے کے عزم کو ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا: ’’آپریشن سندور کی برسی پر ہم وردی پوش ان مرد و خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پہلگام میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔‘‘
سنہا نے کہا کہ ’’آپریشن سندور اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری افواج ہر قیمت پر ملک کی خودمختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہے۔ یہ بھارت کے مضبوط ارادے کی علامت ہے اور ہم دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کر کے جموں و کشمیر کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے پُرعزم ہیں۔‘‘
As we mark the anniversary of #OperationSindoor, we bow in reverence to the men and women in uniform whose unwavering resolve and extraordinary courage, delivered a fitting response to the enemy who targeted innocent civilians at Pahalgam.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) May 7, 2026
مرکزی وزراء اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے بھی فوج، نیم فوجی دستوں، انٹیلی جنس ایجنسیوں اور جموں و کشمیر پولیس کے کردار کو سراہا۔
آپریشن کے ایک سال بعد کی صورتحال
اس آپریشن کے ایک سال بعد سرکاری اعداد و شمار اور زمینی رپورٹس ایک ملی جلی تصویر پیش کرتی ہیں۔ سیکورٹی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ نگرانی مزید سخت ہوئی ہے، اندرونی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کم ہوئی ہے اور بڑے حملوں میں کمی آئی ہے۔ تاہم لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) کے قریب رہنے والے لوگ اب بھی غیر یقینی صورتحال، ناکافی زمین دوز بنکروں اور دوبارہ کشیدگی کے خدشات میں زندگی گزار رہے ہیں۔
آپریشن سندور 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بائسرن چراگاہ میں ہوئے دہشت گرد حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا، جہاں دہشت گردوں نے سیاحوں پر فائرنگ کر کے 25غیر مقامی (سیاحوں) شہریوں اور ایک مقامی گھوڑے بان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ حالیہ برسوں میں جموں و کشمیر میں شہریوں پر ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا۔
سیکورٹی حکام کے مطابق اس آپریشن کے بعد جموں و کشمیر میں کارروائیوں کی حکمت عملی میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔
سرینگر میں تعینات ایک سینئر فوجی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا: ’’گزشتہ ایک سال کے دوران ہماری توجہ حملوں کو روکنے پر رہی ہے۔ ہم نے دراندازی کے راستوں پر نگرانی مزید بڑھائی، الیکٹرانک مانیٹرنگ مضبوط کی اور تمام ایجنسیز کے درمیان تال میل کو بہتر بنایا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن کے بعد وادی میں کسی بڑے منظم دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی۔
پولیس اعداد و شمار
جموں و کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق مئی 2025 کے بعد شہری ہلاکتوں میں نمایاں کمی آئی۔ صرف مئی میں دہشت گردی اور سیکورٹی کارروائیوں سے متعلق واقعات میں 25 شہری، پانچ سیکورٹی اہلکار اور 13 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ لیکن جون 2025 سے اپریل 2026 تک دہشت گردی سے متعلق کسی بھی شہری ہلاکت کو سرکاری طور پر درج نہیں کیا گیا۔ وہیں اس دوران 30 دہشت گرد، آٹھ سیکورٹی اہلکار اور دو نامعلوم افراد مارے گئے۔
اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری رکھیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں جون میں چار، جولائی میں پانچ، اگست اور ستمبر میں چار چار جبکہ فروری 2026 میں چھ شامل تھے۔
راجوری، پونچھ اور کپوارہ کے بالائی علاقوں میں سردیوں کے دوران سیکورٹی آپریشن مزید تیز کیے گئے۔ گزشتہ دسمبر میں فوج نے ایل او سی کے قریب پہاڑی راستوں، جنگلات اور اونچی چوٹیوں پر گشت بڑھا دیا کیونکہ کم برف باری کی وجہ سے دراندازی کے راستے زیادہ عرصے تک کھلے رہے۔
جموں میں تعینات دفاعی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال نے ایک بیان میں کہا تھا کہ برفانی سازوسامان، ڈرونز اور نگرانی کے آلات سے لیس فوجی دستے چوبیس گھنٹے گشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "دھند، شہری نقل و حرکت میں کمی اور کم برف باری دراندازی کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکتی ہے۔"
پیر پنجال میں مشترکہ آپریشن
وہیں دوسری جانب فوج اور پولیس کے مشترکہ آپریشن پیر پنجال خطے میں بھی بڑھائے گئے۔ 10 مارچ کو فوج نے کہا کہ راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر کے جھنگر علاقے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا۔
بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) نے بھی سرحد پار دہشت گرد لانچ پیڈز اور دراندازی کی کوششوں پر مسلسل تشویش ظاہر کی ہے۔ بی ایس ایف کشمیر فرنٹیئر کے انسپکٹر جنرل اشوک یادو نے کہا کہ شدید برف باری اور دشوار گزار علاقوں کے باوجود دراندازی کی کوششیں اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے اور فورسز ایل او سی اور انٹرنیشنل بارڈر (آئی بی) پر مکمل الرٹ ہیں۔
سرحد پر ڈرونز
گزشتہ ایک سال کے دوران جموں خطے میں ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد کے قریب مشتبہ پاکستانی ڈرونز کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جس کے بعد تلاشی کارروائیاں اور نگرانی بڑھا دی گئی۔
یومِ آزادی سے قبل سیکورٹی ایجنسیز نے ایل او سی کے نزدیک حساس علاقوں میں تھری ٹیئر (تین سطحی) انسدادِ دراندازی نظام بھی قائم کیا تھا۔ آپریشن سندور کی برسی کے موقع پر سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے حفاظتی ڈھانچے کی کمی ایک بار پھر موضوعِ بحث بن گئی ہے۔
زیر زمین بنکروں کی کمی
شمالی کشمیر کے اوڑی اور کرناہ جبکہ صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری کے کئی دیہات کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گولہ باری کے دوران وہ اب بھی عارضی انتظامات پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کے باوجود زیر زمین بنکر تعمیر نہیں کیے گئے۔
سال 2018 میں مرکزی حکومت نے جموں خطے میں 14 ہزار سے زائد بنکروں کے لیے فنڈز منظور کیے تھے، لیکن کئی علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ فعال بنکروں کی تعداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔
ضلع بارہمولہ کے اوڑی سیکٹر کے کمل کوٹ گاؤں کے رہائشی فدا حسین کا کہنا ہے کہ چار ہزار آبادی والے ان کے علاقے میں ایک بھی کمیونٹی بنکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: ’’آپریشن سندور کے دوران سینکڑوں کنبوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بارہمولہ شہر میں عارضی پناہ گاہوں میں رہنا پڑا۔ اگر مناسب بنکر تعمیر کیے جاتے تو لوگ اتنی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ ہی انہیں نقل مکانی کی ضرورت پیش آتی۔" انہوں نے علاقے میں ایمرجنسی طبی سہولیات کی عدم موجودگی کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی۔
ہتھ لنگہ نامی گاؤں کے ایک طالب علم شاہد رستم نے کہا کہ "کچھ متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ ملا ہے، لیکن بنکروں کی تعمیر اب تک شروع نہیں ہوئی۔ وہیں کرناہ کے مقامی سیاسی کارکن فیاض کرنائی نے کہا کہ کئی متاثرہ خاندان اب بھی معاوضے اور حفاظتی ڈھانچے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’فوج نے ایک تباہ شدہ گھر دوبارہ تعمیر کیا، لیکن کئی حساس علاقوں میں اب تک ایک بھی کمیونٹی بنکر نہیں بنایا گیا۔‘‘
پونچھ کے ساوجیاں گاؤں کے جاوید کھٹانہ نے کہا: ’’اب بھی ہمارے پاس مناسب تعداد میں بنکر نہیں۔ گولہ باری شروع ہوتے ہی شہری غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔‘‘
ٹنگڈار کے رہائشی سجاد خان نے کہا: ’’جب بھی کشیدگی بڑھتی ہے تو خوف کا ماحول فوراً لوٹ آتا ہے۔ لوگوں کو یاد ہے کہ گزشتہ سال کس طرح اچانک سب کچھ بدل گیا تھا۔‘‘
حکام نے کی تعمیر میں تاخیر تسلیم
حکام نے بنکروں کی تعمیر میں تاخیر کو تسلیم کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مختلف مرحلوں میں کام جاری ہے۔ ایک سرکاری افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا: ’’دور دراز علاقوں میں دشوار گزار جغرافیہ، موسم اور لاجسٹک مسائل کی وجہ سے کچھ سیکٹروں میں کام مکمل ہونے میں تاخیر ہوئی۔‘‘
ماہرین کی رائے
سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ تنازعہ کے شکار علاقوں میں فوجی تیاری کے ساتھ شہری تحفظ کے ڈھانچے پر بھی یکساں توجہ دینا ضروری ہے۔ ان کے مطابق مضبوط بنکر نیٹ ورک، ابتدائی وارننگ سسٹم، انخلا منصوبے اور ایمرجنسی طبی سہولیات مستقبل میں شہری نقصانات کم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔
سیکورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور نے بھارت کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کیا، لیکن ایل او سی کی صورتحال بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہوئی۔
گاندربل 'انکاؤنٹر' پر تنازع
اس ایک سال کے دوران ایک انسداد دہشت گردی مخالف کارروائی تنازع کا سبب بنی۔ یکم اپریل 2026 کو فوج نے گاندربل ضلع میں انکاؤنٹر کے دوران ایک دہشت گرد کو مارنے کا دعویٰ کیا، لیکن اگلے دن 28 سالہ راشد احمد مغل کے اہل خانہ نے پولیس سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو اپنے خاندان کی کفالت کر رہا تھا۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے اس مبینہ انکاؤنٹر کی شفاف اور وقت مقررہ پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ بعد میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا۔
پی ڈی پی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر التجا نے 'انکاؤنٹر ' میں مارے گئے شخص کو نہ صرف ایک عام شہری جتلایا بلکہ اسے پی ڈی پی کارکن بھی قرار دیا۔
سرحدی خدشات کے باوجود حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کشمیر میں سیاحت، ترقیاتی منصوبے اور اقتصادی سرگرمیاں بڑی رکاوٹ کے بغیر جاری رہیں۔
فوج اور پولیس کے سینئر افسران کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی توجہ اب بھی دراندازی روکنے، دہشت گرد نیٹ ورکس ختم کرنے اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان تال میل برقرار رکھنے پر ہے۔ ایک فوجی افسر نے کہا" ’’ہمارا مقصد واضح ہے۔ ہم دراندازی کے راستوں پر مسلسل نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آبادی والے علاقوں میں امن و معمولات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
تاہم ایل او سی کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے گزشتہ سال کی گولہ باری کی یادیں اب بھی تازہ ہیں۔
