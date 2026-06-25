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آپریشن "شیرووالی" 35ویں روز میں داخل، امرناتھ یاترا سے قبل راجوری اور آر ایس پورہ میں سیکورٹی فورسز کی تلاشی کارروائیاں
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کو اب بھی علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 7:25 PM IST
جموں: راجوری ضلع کے منجاکوٹ کے جنگلاتی علاقے میں جاری عسکریت پسند مخالف آپریشن "شیرووالی" آج اپنے 35ویں روز میں داخل ہو گیا، جبکہ بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس نے پورے علاقے کا سخت محاصرہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ سیکورٹی فورسز مسلسل گھنے جنگلات میں تلاشی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور مقامی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت کی فوری اطلاع دیں۔
یہ آپریشن 23 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب سیکورٹی فورسز کا جنگلات میں چھپے عسکریت پسندوں سے آمنا سامنا ہوا اور دونوں جانب فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اگلے روز بھی دوبارہ رابطہ قائم ہوا، تاہم اس کے بعد سے عسکریت پسندوں کی تلاش کے لیے مسلسل سرچ آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں جموں خطے میں یہ سب سے طویل محاصرہ اور تلاشی کارروائی ہے۔
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں کو اب بھی علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حکام کے مطابق عسکریت پسند لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پار کرکے داخل ہوئے تھے، جس کے بعد یہ وسیع آپریشن شروع کیا گیا تاکہ انہیں ختم کیا جا سکے اور اندرونی علاقوں کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے۔
حکام نے بتایا کہ چند روز بعد شری امرناتھ یاترا کا آغاز ہونے والا ہے۔ یاتریوں کا پہلا قافلہ 2 جولائی کو جموں سے روانہ ہوگا اور 3 جولائی کو مقدس غار تک پہنچے گا، اس لیے سیکورٹی فورسز کسی بھی عسکریت پسند کو یاترا میں خلل ڈالنے کا موقع نہیں دینا چاہتیں۔ دوسری جانب جموں ضلع کے رنبیر سنگھ پورہ کے چکروئی علاقے میں بھی جموں و کشمیر پولیس، بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) اور سی آئی ایس ایف (سی آر ایس ایف) نے مشترکہ طور پر محاصرہ اور تلاشی آپریشن (سی اے ایس او) چلایا۔
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اس دوران جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں سے وابستہ مشتبہ مقامات، مکانات، ویران عمارتوں، نالوں اور دیگر حساس علاقوں کی تلاشی لی گئی۔ جموں پولیس کے مطابق یہ کارروائی امن و امان برقرار رکھنے، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور پاکستان کی جانب سے ڈرون کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔