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جموں کشمیر میں آپریشن شیرووالی جاری، 20ویں روز بھی ملی ٹنٹس کی تلاش کی جا رہی ہے

مئی کی 23تاریخ کو جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔

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مئی کی 23تاریخ کو گمبھیر مغلاں، راجوری کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا (اے این آئی)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 11, 2026 at 2:26 PM IST

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جموں:صوبہ جموں کے سرحدی ضلع راجوری کے جنگلاتی علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری آپریشن شیروالی جمعرات کو 20ویں روز میں داخل ہو گیا۔ انڈین آرمی، جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیز پر مشتمل مشترکہ ٹیمیں دشوار گزار جنگلاتی علاقوں میں سرچ آپریشن کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہیں۔
ذرائع کے مطابق فورسز نے گمبھیر مغلاں اور ملحقہ علاقوں میں تلاشی مہم کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ان علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد اضافی نفری کو طلب کیا گیا ہے جبکہ نگرانی کے جدید ترین آلات اور خصوصی سرچ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔

سکیورٹی فورسز نے حساس راستوں پر ناکہ بندی مزید سخت کر دی ہے اور علاقے میں مسلسل گشت جاری ہے تاکہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ دشوار گزار پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں آپریشن کو مؤثر بنانے کے لیے ڈرونز، نگرانی کے جدید وسائل اور تربیت یافتہ ٹریکنگ ٹیموں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ پولیس نے مقامی شہریوں سے چوکس رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ "کسی بھی مشتبہ شخص یا سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا سکیورٹی اداروں کو دیں۔"
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن شیرووالی منظم انداز میں جاری ہے اور پورے علاقے میں سکیورٹی گرڈ کو مضبوط رکھا گیا ہے۔ "اگرچہ اب تک دہشت گردوں کے ساتھ کسی بڑے تصادم کی اطلاع نہیں ملی، تاہم سرچ آپریشن دن رات جاری ہے اور فورسز ہر ممکنہ مقام کی تلاشی لے رہی ہے۔"

TAGGED:

RAJOURI SEARCH OPERATION
JAMMU AND KASHMIR
SEARCH FOR MILITANTS CONTINUES
راجوری سرچ آپریشن
OPERATION SHERUWALI

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