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جنوبی کشمیر میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی، 10 جے سی بی ضبط
جموں کشمیر پولیس کی جانب سے یہ کارروائی ضلع پلوامہ کے پنجرن، لاسی پورہ علاقے میں انجام دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 10, 2026 at 5:53 PM IST
پلوامہ : جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے لاسی پورہ کے پنجرن علاقے میں 10 جے سی بی مشینیں ضبط کر لی ہیں۔ پلوامہ پولیس کے مطابق، پولیس اسٹیشن لیتر کی ایک ٹیم نے پنجرن، لاسی پورہ میں غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی انجام دیتے ہوئے موقع پر موجود 10 جے سی بی مشینوں کو مبینہ طور پر غیر قانونی کان کنی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا، جس کے بعد پولیس نے سبھی دس مشینوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
پولیس نے بتایا کہ ضبط کی گئی مشینری کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ پلوامہ پولیس کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے ضلع بھر میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے یا اس سرگرمی میں مشینری استعمال کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں ندی نالوں اور کریواز کی غیر قانونی کھدائی اور مٹی، ریت و باجری کی غیر قانونی خرید و فرخت پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود غیر قانونی کان کنی جاری ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً کارروائیاں بھی انجام دی جارہی ہیں۔
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