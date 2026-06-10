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رامبن کشمیر میں انٹر زونل ضلع سطح کے کھیل مقابلوں کا آغاز
مقابلوں میں 343 سے زائد طلبہ اور 323 طالبات نے حصہ لیا۔ تقریب میں طلبہ، کھیل شائقین اور عہدیداران کی بڑی تعداد موجود تھی۔
Published : June 10, 2026 at 6:00 PM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس جموں و کشمیر کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ لو لیس لائن گراؤنڈ چندروگ، رامبن میں انٹر زونل ضلع سطح کے کھیل مقابلوں کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ اس موقعے پر ضلع کے چھ تعلیمی زونوں کی نمائندگی کرنے والے نوجوان کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔
تقریب میں طلبہ، کھیلوں کے شائقین اور مختلف محکموں کے عہدیداران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مقابلوں میں 343 سے زائد طلبہ اور 323 طالبات نے حصہ لیا اور پورے پروگرام کے دوران بہترین نظم و ضبط، کھیلوں کے جذبے اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ پروگرام ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس جموں و کشمیر، انورادھا گپتا کی ہدایات کے مطابق منعقد کیا گیا۔
تقریب ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفیسر (DYSSO) رامبن، نذیر حسین کی مجموعی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ اس موقعے پر مختلف زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسران (ZPEOs) بھی موجود تھے، جن میں محمد سعید اللہ میر (بانہال) نمایاں تھے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفیسر رامبن نے اس میگا اسپورٹس ایونٹ کے کامیاب انعقاد میں بھرپور تعاون پر ڈپٹی کمشنر رامبن کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مقابلے آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے، جن کے ذریعے ضلع رامبن کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار، صحت مند مسابقت، ٹیم ورک اور کھیلوں کی مہارتوں کو فروغ دینے کا بہترین موقع فراہم ہوگا۔
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