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ایمز اونتی پورہ میں ایم بی بی ایس نشتوں پر تدریسی عمل اور او پی ڈی خدمات جلد شروع ہوں گی: سکینہ ایتو
مرکزی وزیر صحت جے پی نڈر نے جمعرات کو ایمز اونتی پورہ کا دورہ کرکے جاری تعمیراتی اور دیگر کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 5, 2026 at 4:24 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے جمعرات کو کہا کہ ایمز اونتی پورہ میں 100 ایم بی بی ایس طلباء کے لیے جلد ہی کلاسز شروع کئے جائیں گیں، جبکہ آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ (او پی ڈی) خدمات کو بھی جلد ہی شروع کیا جارہا ہے۔
مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ایمز اونتی پورہ کے دورے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ مرکزی وزیر صحت نے ایمز میں جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ مرکزی وزیر صحت جنہوں نے پہلے ایم بی بی ایس کی 50 نشستوں کا اعلان کیا تھا۔تاہم انہوں نے آج ایمز میں 100بی بی ایس طلباء کی خاطر کلاسز شروع کرنے کا باضابطہ طور اعلان کیا ۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایمز اونتی پورہ میں او پی ڈی خدمات شروع کرنے سے مریضوں کو کافی حد تک راحت ملے گی کیونکہ اس وقت جدید طبی خدمات کے حصول کی خاطر مریضوں کو طویل مسافت طے کرکے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔انہوں نے اس اہم طبی ادارے کو جلد از جلد فعال بنانے کے لیےمتعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرنے پر مزکری وزیر صحت جے پی نڈا کا شکریہ ادا کیا۔
وزیر صحت کے مطابق "وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ دو برسوں کے دوران کئی بار اس اہم طبی ادارےکا دورہ کیا ہے۔" ایتو کے مطابق وہ خود بھی ان کے ہمراہ رہی ہیں تاکہ وادی میں مریضوں کی دیکھ بھال کو مضبوط بنانے کے لیے ایمز کو جلد از جلد مکمل اور فعال بنایا جائے۔
واضح رہے کہ جمعرات کو مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایمز اونتی پرہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے جاری تعمیراتی اور دیگر کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
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