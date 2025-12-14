ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر کے اضلاع میں سیب کے درختوں کو کاٹنے کا سلسلہ بدستور جاری، عوام میں تشویش کی لہر
باغ مالک شاہنواز غنی نے مطالبہ کیا کہ جرم میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے تاکہ آئندہ ایسی وارداتوں کو روکا جاسکے۔
Published : December 14, 2025 at 3:34 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے سنسامل علاقے میں نامعلوم افراد نے تقریباً سیب کی 30 شاخوں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ میوہ باغ چالس سال پرانا ہے جب کہ یہ 6 افراد کے خاندان کے لیے آمدنی کا واحد ذریعہ ہے۔
12-13 دسمبر کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے سنسامل میں شاہنواز گنائی ولد عبدالغنی بٹ کے سیب کے تقریباً 30 درختوں کی شاخوں پر کاٹ دیا گیا۔ یہ میوہ باغ چالس سال پرانا اور روایاتی میوہ دار درختوں سے آباد ہے، تاہم کسی شرپسند شخص نے رات کی تاریکی میں میوہ باغ کی شاخوں کو کاٹ دیا ہے جس کی سبب میوہ باغ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے کے بعد کسانوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔
اس سلسلے میں شاہنواز غنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جرم میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے تاکہ آئندہ ایسی وارداتوں کو روکا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ چالس سال پرانا ہے جہاں سے ہم روزگار کمارہے تھے لیکن شرپسند عناصر نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔
انہوں نے ایس ایس پی پلوامہ تنوشری سے اپیل کی کہ وہ اس جرم میں ملوث لوگوں کی شناخت کے لیے اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھیں۔ جب کہ ان کے مطابق پلوامہ اسٹیشن کی پولیس ٹیم نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے نامعلوم افراد نے کئی میوہ باغات کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے جب کہ عوام ان افراد کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔
مزید پڑھیں: وادی میں سیب کے باغات کو جلانے اور کاٹنے کا بڑھتا رجحان، کسانوں میں بے چینی اور تشویش کا باعث