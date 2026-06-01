اسلامک یونیورسٹی میں ایک ہفتہ کا ہینڈ آن ٹریینگ پروگرام کا اہتمام
اس پروگرام میں ملک بھر کے معروف اداروں کے نامور سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، اور اے آئی کے محققین کو اکٹھا کیا جائے گا۔
Published : June 1, 2026 at 4:40 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST)، اپنے واٹسن-کرک سنٹر فار مالیکیولر میڈیسن کے ذریعے، " ایک ہفتے کے ہینڈ آن ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (ICMR)، محکمہ صحت تحقیق، وزارت صحت اور خاندانی بہبود، حکومت ہند کی طرف سے سپانسر شدہ، ورکشاپ کا مقصد محققین، فیکلٹی ممبران، اسکالرز، اور طلباء کو مصنوعی ذہانت کی ایپلی کیشنز میں جدید علم اور عملی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔
یہ پروگرام پروفیسر شکیل احمد رومشو، اعزازی وائس چانسلر، اسلامک یونیورسٹی کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک بھر کے معروف اداروں کے نامور سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، اور اے آئی کے محققین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ورکشاپ میں دہلی اور کشمیر کے مقررین کا ایک مکمل پینل پیش کیا گیا ہے۔
ورکشاپ کو ڈاکٹر مظفر احمد ریشی، ہیڈ، واٹسن کرک سنٹر فار مالیکیولر میڈیسن، آئی یو ایس ٹی، جو آرگنائزنگ سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، کی طرف سے مربوط کیا جا رہا ہے۔
یہ پہل وکست بھارت 2047 کے قومی وژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور مصنوعی ذہانت، بایومیڈیکل سائنسز، اور صحت کی دیکھ بھال کی جدت طرازی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شرکاء کو جدید کمپیوٹیشنل ٹولز، اے آئی سے چلنے والے ڈرگ ڈسکوری ورک فلو، اور تجرباتی توثیق کی تکنیکوں سے آگاہی ملے گی جو دنیا بھر میں تحقیق کو تبدیل کر رہی ہیں۔
منتظمین توقع کرتے ہیں کہ ورکشاپ علم کے تبادلے، مہارت کی نشوونما اور عصری صحت کی دیکھ بھال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدید تحقیق کے فروغ کے لیے ایک قابل قدر پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔
