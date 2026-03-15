کشمیر میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کے دوران دہشت گرد ہلاک: فوج
وادیٔ کشمیر بارہمولہ ضلع کے اڑی میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔
Published : March 15, 2026 at 9:59 AM IST
سری نگر، جموں و کشمیر (میر فرحت): فوج نے آج دعویٰ کیا ہے کہ وادیٔ کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اڑی میں لائن آف کنٹرول (LOC ایل او سی) پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا ہے۔ فوج نے کہا کہ مارے گئے دہشت گرد کے پاس سے ایک اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود سمیت جنگی سامان برآمد کیا گیا ہے۔
فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پولیس نے ایل او سی کے اڑی سیکٹر میں بوچھر میں دراندازی کی کوشش کے بارے میں مخصوص انٹیلی جنس معلومات فراہم کیں۔
OP DIGGI 2, Uri— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) March 15, 2026
Based on a specific intelligence input provided by #JKP regarding an infiltration attempt, a joint operation was launched on intervening night of 14-15 Mar 26 in Gen area Buchhar, Uri sector.
Alert troops spotted suspicious movement of a terrorist in the… pic.twitter.com/kGHHl0osl6
دہشت گرد کی مشتبہ نقل و حرکت
فوج نے ایکس (X) پر ایک بیان میں کہا، "فوج اور پولیس نے 15-14 مارچ کی درمیانی رات کو بوچھر، اُڑی سیکٹر میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔ چوکس دستوں نے جھاڑیوں میں ایک دہشت گرد کی مشتبہ نقل و حرکت کو دیکھا،" فوج نے ایکس (X) پر ایک بیان میں اس تفصیل سے آگاہ کیا۔
فائرنگ کے تبادلہ میں دہشت گرد ہلاک
انہوں نے کہا، "گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد کو چیلنج کیا گیا جس کے نتیجے میں دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلہ میں ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا گیا"۔
اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد
فوجی ذرائع کے مطابق چوکس دستوں نے جھاڑی میں ایک دہشت گرد کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی۔ گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد کو چیلنج کیا گیا جس کے نتیجے میں دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ رابطہ میں ایک پاک دہشت گرد مارا گیا۔ جس کے قبضے سے ایک اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ قبل ازیں سکیورٹی فورسز نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا تھا اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا ایک ذخیرہ برآمد کیا تھا۔ حکام نے بتایا تھا کہ علاقے میں ٹھکانے کی موجودگی کے بارے میں مخصوص خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن شروع کیا گیا۔ تلاشی کے دوران سکیورٹی فورسز نے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرلیا تھا۔
حکام نے بتایا تھا کہ برآمد کیے گئے ہتھیاروں میں ایک راکٹ سے چلنے والا گرینیڈ (آر پی جی) لانچر جس میں پانچ راؤنڈ اور ایک لائٹ مشین گن (ایل ایم جی) دو بیلٹ بکس کے ساتھ شامل ہیں۔ سکیورٹی اہلکاروں نے سات اے کے 47 میگزین، پانچ بھری ہوئی اور دو خالی، ایک پستول میگزین اور گولہ بارود کے تین پاؤچ بھی قبضے میں لیے۔