ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کے دوران دہشت گرد ہلاک: فوج

وادیٔ کشمیر بارہمولہ ضلع کے اڑی میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔

پیر، 19 جنوری، 2026، جموں و کشمیر میں، دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے اثر کرنے کے لیے تلاشی مہم کے دوران ایک سکیورٹی افسر
author img

By Mir Farhat Maqbool

Published : March 15, 2026 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سری نگر، جموں و کشمیر (میر فرحت): فوج نے آج دعویٰ کیا ہے کہ وادیٔ کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اڑی میں لائن آف کنٹرول (LOC ایل او سی) پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا ہے۔ فوج نے کہا کہ مارے گئے دہشت گرد کے پاس سے ایک اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود سمیت جنگی سامان برآمد کیا گیا ہے۔

فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پولیس نے ایل او سی کے اڑی سیکٹر میں بوچھر میں دراندازی کی کوشش کے بارے میں مخصوص انٹیلی جنس معلومات فراہم کیں۔

دہشت گرد کی مشتبہ نقل و حرکت

فوج نے ایکس (X) پر ایک بیان میں کہا، "فوج اور پولیس نے 15-14 مارچ کی درمیانی رات کو بوچھر، اُڑی سیکٹر میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔ چوکس دستوں نے جھاڑیوں میں ایک دہشت گرد کی مشتبہ نقل و حرکت کو دیکھا،" فوج نے ایکس (X) پر ایک بیان میں اس تفصیل سے آگاہ کیا۔

فائرنگ کے تبادلہ میں دہشت گرد ہلاک

انہوں نے کہا، "گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد کو چیلنج کیا گیا جس کے نتیجے میں دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلہ میں ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا گیا"۔

اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد

فوجی ذرائع کے مطابق چوکس دستوں نے جھاڑی میں ایک دہشت گرد کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی۔ گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور دہشت گرد کو چیلنج کیا گیا جس کے نتیجے میں دہشت گرد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ رابطہ میں ایک پاک دہشت گرد مارا گیا۔ جس کے قبضے سے ایک اے کے رائفل، پستول اور بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ قبل ازیں سکیورٹی فورسز نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا تھا اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا ایک ذخیرہ برآمد کیا تھا۔ حکام نے بتایا تھا کہ علاقے میں ٹھکانے کی موجودگی کے بارے میں مخصوص خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن شروع کیا گیا۔ تلاشی کے دوران سکیورٹی فورسز نے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرلیا تھا۔

حکام نے بتایا تھا کہ برآمد کیے گئے ہتھیاروں میں ایک راکٹ سے چلنے والا گرینیڈ (آر پی جی) لانچر جس میں پانچ راؤنڈ اور ایک لائٹ مشین گن (ایل ایم جی) دو بیلٹ بکس کے ساتھ شامل ہیں۔ سکیورٹی اہلکاروں نے سات اے کے 47 میگزین، پانچ بھری ہوئی اور دو خالی، ایک پستول میگزین اور گولہ بارود کے تین پاؤچ بھی قبضے میں لیے۔

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر کے سات اضلاع میں سی آئی کے کی بڑی کارروائی، دہشت گردی کی تشہیر کے خلاف متعدد مقامات پر چھاپے

سیکورٹی فورسز نے بانڈی پورہ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد

جموں و کشمیر میں گزشتہ چھ سالوں میں جنوری 2026 میں دہشت گردی سے متعلق سب سے کم ہلاکتیں ریکارڈ

دہشت گردی کے الزام میں چھ افراد گرفتار، سوشل میڈیا پر پاک حمایت یافتہ دہشت گردوں کی حمایت کا الزام

TAGGED:

TERRORIST KILLED IN KASHMIR LOC
INFILTRATION ATTEMPT IN KASHMIR
INFILTRATION ATTEMPT ON LOC
PAKISTANI TERRORIST KILLED AT LOC
TERRORIST KILLED ON LOC

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.