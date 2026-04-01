ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر کے گاندربل میں تصادم میں ایک دہشت گرد ہلاک، آپریشن جاری: فوج

پولیس، فوج اور RPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی انٹیلی جنس اطلاعات ملنے پر آپریشن شروع کیا۔

گاندربل میں تصادم میں ایک دہشت گرد ہلاک (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 1, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

گاندربل، (فردوس احمد تانترے): وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے اراہمہ ووڈس علاقے میں منگل کی شام دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی گولی باری کے چند گھنٹے بعد، فورسز نے بدھ کے روز ایک دہشت گرد کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، اس بات کی اطلاع حکام نے دی۔

جاری محاصرے اور تلاشی آپریشن کے دوران وقفے وقفے سے فائرنگ کے درمیان سکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر راتوں رات محاصرے کو دوبارہ منظم کیا۔ ہندوستانی فوج نے کہا، "31 مارچ 2026 کی رات کے دوران، وقفے وقفے سے جاری فائرنگ کے درمیان محاصرے کو حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ منظم کیا گیا۔ ہندوستانی فوج نے کہا کہ ہمارے دستوں نے مؤثر طریقے سے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔ جس کے بعد آپریشن اب بھی جاری ہے"۔

جموں و کشمیر کے گاندربل میں تصادم میں ایک دہشت گرد ہلاک (ETV Bharat)
گاندربل میں سرچ آپریشن کے دوران گولیوں کا تبادلہ (ETV Bharat)

'او پی اہرمہ' کے نام سے آپریشن شروع

ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنگلی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں انٹیلی جنس اطلاعات ملنے کے بعد 'او پی اراہمہ' کے نام سے آپریشن شروع کیا۔ افسر نے منگل کو بتایا کہ جب تلاشی جاری تھی، جائے وقوعہ سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ گھیرا مضبوط کرنے کے لیے اضافی کمک علاقے میں بھیج دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کل رات دو دہشت گردوں کے پھنسے ہونے کا امکان ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

دراندازی کی کوششیں برابر جاری

واضح رہے کہ قبل ازیں بھی 14 مارچ کو، ہندوستانی فوج نے بتایا کہ وادیٔ کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں اڑی میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد مارا گیا تھا۔ اس سے پہلے 10 مارچ کو ایک اور دہشت گرد کو جموں و کشمیر کے راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں ایل او سی کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران مار گرایا گیا تھا۔

گاندربل ضلع لمبے عرصے سے دہشت گردوں کی موجودگی سے پاک تھا

شمالی کشمیر کا گاندربل ضلع ایک سال سے زیادہ عرصے سے دہشت گردوں کی موجودگی سے پاک معلوم ہوتا ہے۔ 20 اکتوبر 2024 کو، دہشت گردوں نے گاندربل کے گگنگیر علاقے میں، سونمرگ زیڈ-موڑ سرنگ کی تعمیر کے مقام کے قریب مزدوروں کے ایک کیمپ پر حملہ کیا تھا، جس میں اہم پروجیکٹ پر کام کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں چھ غیر مقامی مزدور اور ایک مقامی ڈاکٹر مارے گئے تھے، جب کہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔

TAGGED:

GANDERBAL ENCOUNTER
CRPF LAUNCHED OPERATION OP ARAHAMA
OPERATION OP ARAHAMA IN GANDERBAL
GANDERBAL ENCOUNTER TERRORIST KILL
ONE TERRORIST KILLED IN ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.