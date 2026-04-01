جموں و کشمیر کے گاندربل میں تصادم میں ایک دہشت گرد ہلاک، آپریشن جاری: فوج
پولیس، فوج اور RPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی انٹیلی جنس اطلاعات ملنے پر آپریشن شروع کیا۔
Published : April 1, 2026 at 9:40 AM IST
گاندربل، (فردوس احمد تانترے): وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے اراہمہ ووڈس علاقے میں منگل کی شام دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی گولی باری کے چند گھنٹے بعد، فورسز نے بدھ کے روز ایک دہشت گرد کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، اس بات کی اطلاع حکام نے دی۔
جاری محاصرے اور تلاشی آپریشن کے دوران وقفے وقفے سے فائرنگ کے درمیان سکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر راتوں رات محاصرے کو دوبارہ منظم کیا۔ ہندوستانی فوج نے کہا، "31 مارچ 2026 کی رات کے دوران، وقفے وقفے سے جاری فائرنگ کے درمیان محاصرے کو حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ منظم کیا گیا۔ ہندوستانی فوج نے کہا کہ ہمارے دستوں نے مؤثر طریقے سے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔ جس کے بعد آپریشن اب بھی جاری ہے"۔
'او پی اہرمہ' کے نام سے آپریشن شروع
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنگلی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں انٹیلی جنس اطلاعات ملنے کے بعد 'او پی اراہمہ' کے نام سے آپریشن شروع کیا۔ افسر نے منگل کو بتایا کہ جب تلاشی جاری تھی، جائے وقوعہ سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ گھیرا مضبوط کرنے کے لیے اضافی کمک علاقے میں بھیج دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کل رات دو دہشت گردوں کے پھنسے ہونے کا امکان ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
#WATCH | Ganderbal, Jammu & Kashmir: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area of Ganderbal district.— ANI (@ANI) March 31, 2026
#WATCH | Jammu and Kashmir: In Ganderbal, a joint operation by the Police, Army, and CRPF is currently underway in the Arhama (Ahrama) forest area following reports of gunshots.— ANI (@ANI) April 1, 2026
دراندازی کی کوششیں برابر جاری
واضح رہے کہ قبل ازیں بھی 14 مارچ کو، ہندوستانی فوج نے بتایا کہ وادیٔ کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں اڑی میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر دراندازی کی کوشش کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد مارا گیا تھا۔ اس سے پہلے 10 مارچ کو ایک اور دہشت گرد کو جموں و کشمیر کے راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں ایل او سی کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران مار گرایا گیا تھا۔
VIDEO | Ganderbal, J&K: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area.— Press Trust of India (@PTI_News) March 31, 2026
گاندربل ضلع لمبے عرصے سے دہشت گردوں کی موجودگی سے پاک تھا
شمالی کشمیر کا گاندربل ضلع ایک سال سے زیادہ عرصے سے دہشت گردوں کی موجودگی سے پاک معلوم ہوتا ہے۔ 20 اکتوبر 2024 کو، دہشت گردوں نے گاندربل کے گگنگیر علاقے میں، سونمرگ زیڈ-موڑ سرنگ کی تعمیر کے مقام کے قریب مزدوروں کے ایک کیمپ پر حملہ کیا تھا، جس میں اہم پروجیکٹ پر کام کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں چھ غیر مقامی مزدور اور ایک مقامی ڈاکٹر مارے گئے تھے، جب کہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔