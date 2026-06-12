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شمالی کشمیر کے سوپور میں سب سے بڑے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام جاری
اس اسکیم سے سوپور اور اس کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو کافی راحت ملنے والی ہے۔
Published : June 12, 2026 at 2:17 PM IST
سوپور : (کوثر عرفات) گزشتہ برسوں سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور قصبے میں پینے کے پانی کی شدید قلت کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب شمالی کشمیر کی ایک نہیں بڑی واٹر اسکیم پڑ کام بہت تیزی سے جاری ہے ۔ دراصل مرکزی سرکار کی ایک اسکیم جس کا نام امرد 2.0 ہے اس کے تحت باغ اسلام کرینکشیون کانولی سوپور ایک واٹر فلٹریشن تعمیر کیا جا رہا ہے۔
اس اسکیم سے سوپور اور اس کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو کافی راحت ملنے والی ہے۔ اس دوران سائٹ انجینئر نے کہا کہ یہ واٹر پلانٹ کافی بڑا ہے اور اس کی کیپاسٹی 3.2 ایم جی ڈی ہے اور یہاں پر کم سے کم پانچ او ایچ ٹی ٹنکی بننے جا رہی ہے ۔ اس پروجکٹ پر کم سے کم 74 کرروڑ روپئے خرچ ہونگے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت کام جاری ہے اور ہم اس کو جلد مکمل کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو امید ہے کہ جو پینے کی قلت ہوا کرتی تھی وہ اب ختم ضرور ہوگی کیونکہ یہ پروجیکٹ کافی بڑا ہے۔انہوں نے کہا کہ محکمہ جل شکتی کے افسر لگاتار اس پر نظر رکھیں ہوے ہے اور کوشش جاری ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے۔
اس دوران مقامی لوگوں نے سرکار اور اور مقامی ایم ایل اے سوپور ارشاد رسول کار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم کافی خوش ہیں کیونکہ ہم کو گزشتہ سالوں سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب ہم کو امید ہے کہ جو ہمارے مشکلات تھے وہ دور ہونے والے ہے۔
انہوں نے کہا کہ سوپور قصبے میں اکثر و بیشتر پانی کی قلت ہوتی تھی لیکن سرکار نے اس پریشانی کو دور کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے اب پورا کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب مستقبل میں ہمارے پینے کے پانی کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔