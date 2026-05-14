ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دستکار 'مکھ ' کے دو دو جوڑے خریدتے ہیں انہیں ڈر ہے کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے
دنیا بھرمیں مشہور پشمینہ کی بڑی مانگ ہیں، باریک مہین نفیس پشمینہ بنانے میں مکھ شٹل اوزار کا اہم کردار ہوتا ہے
Published : May 14, 2026 at 5:33 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): لکڑی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو منفرد شکل میں تراش کر اس وقت کوئی عام چیز نہیں بنائی جارہی ہے بلکہ ایک خاص ٹول بنایا جارہا ہے جس سے بے حد قیمتی پشمینہ شال تیار کی جاتI ہے ۔ اس شیٹل کے بغیر پشمینہ بننے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔
جی ہاں اس سے کشمیری میں مکھ( شٹل) کہا جاتا اور اسے کوئی عام کاریگر نہیں بلکہ ماہر دستکار عبدالمجید زرگر بنا رہے ہیں۔ عبدالمجید مکھ بنانے والے وادی کشمیر کے ماہر کاریگروں میں شمار ہوتے ہیں اور آج کی تاریخ میں یوں کہا جاسکتا ہیکہ یہ مکھ بنانے والے یہاں کے آخر ماہر کاریگر ہیں۔
سرینگر کے حول علاقے سے تعلق رکھنے والے 75 سالہ عبدالمجید زرگر گزشتہ 45 برسوں سے اس کام سے وابستہ ہیں۔ مکھ بنانے کے کام میں اس ماہر کا کوئی ثانی نہیں ہیں ۔وادی کشمیر کے بیشتر پشمینہ دستکار اسی کے شٹیل استعمال کرتے ہیں کیونکہ جس باریکی سے یہ مکھ بناتے ہیں۔ ویسا کسی دوسرے کے پاس بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ایسے میں نہ صرف شہر سرینگر بلکہ دیگر اضلاع کے پشمینہ دستکار انہیں کے پاس پیشمنہ کا یہ بے حد اہم اور خاص ٹول خریدتے ہیں۔ حتی کہ اس ماہر کاریگر کا مکھ فرانس بھی پہنچا ہے۔
عبدالجمید زرگر اس سے پہلے چھریاں بنانے کے کام سے وابستہ رہےہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے مشورے پر مکھ بنانے کا کام شروع کیا۔ البتہ ابتدائی سال میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔حتی کہ خریدار نہ ہونے کے باعث یہ اس کام کو خیر باد کہنے پر بھی امادہ ہوچکے تھے۔ البتہ اس دور میں شہر سرینگر میں قائم بڑے پیشمنہ کارخانے کے مالک کی حوصلہ افزائی انہیں اس کام کا ماہر کاریگر بنایا دیا۔
زرگر اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اُس کارخانے کے مالک نے ایک بار میرے بنائے ہوئے پشمینہ ٹول کی جانچ کی تھی۔ کچھ خامیوں کی نشاندہی بھی کی اور اسے بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس میں ایک نیا تجربہ کر کے لوہے کے بجائے براس کا استعمال کیا۔جو کہ بے حد کامیاب رہا اور اسی تجربے سے مانگ میں اضافہ ہوا ۔آرڈر اتنے آتے گئے ہیں کہ دستکاروں کو ہفتوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا ۔اُنہوں نے کہا کہ دہائیوں پہلے اس ٹول کے ایک جوڑے کی قیمت 40 روپے تھی اور آج کی تاریخ میں اس کی قیمت 1800 روپے ہے۔
مکھ تقریباً 30 سے 40 برس تک چلتا ہے۔ ایسے میں عبدالحمید اس کی مرمت بھی انجام دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ مکھ پشمینہ بننے کی بنیاد ہے تاہم اس ٹول کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے کئی لوگ اس سے گھروں میں سجاوٹ کی خاطر بھی خریدنے ہیں دلچسپی دکھاتے ہیں۔
عبدالمجید کہتے ہیں کہ یہ کام بڑے صبر و تحمل کا ہے اگرچہ میں نے یہ کام اپنے بیٹے کے علاوہ دیگر دو لوگوں کو بھی سیکھایا مگر بدقسمتی سے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا پائے۔انہوں نے اس ہنر کے مستقبل کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان اسے سیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے میں کئی پشمینہ دستکار ہیں جو کہ مجھ سے ایک کے بدلے مکھ کے دو دو جوڑے خریدتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ خدانخواستہ میری موت نہ ہو جائے۔
مزید پڑھیں: پشمینہ بافی نہ صرف ایک صنعت ہے بلکہ ایک عظیم ثقافتی ورثہ بھی ہے
اس ماہر دستکار کو حوصلہ افزائی کے طور اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پشمینہ دنیا بھر میں مشہور ہے مگر پیشمنہ کی خوبصورتی سامنے لانے والے یا بننے والے اس اہم اوزار سے ناواقف ہیں ۔