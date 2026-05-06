پہلگام میں ایک لائسنس ایک گھوڑا پالیسی نافذ، پونی آپریٹروں میں بے چینی، انتظامیہ سے نظر ثانی کی اپیل
Published : May 6, 2026 at 5:13 PM IST
پہلگام: (اشفاق میر) پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ' ایک لائسنس، ایک گھوڑا ' پالیسی کے نفاذ کے بعد علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں سے وابستہ افراد، خاص طور پر پونی آپریٹروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر میر نصرالہلال جیری کے مطابق یہ فیصلہ سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، راستوں پر رش، اور گھوڑوں کی غیر منظم نقل و حرکت کے باعث پیش آنے والی شکایات کے پیش نظر کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی لائسنس کے تحت متعدد گھوڑے چلانے سے نہ صرف بدنظمی پیدا ہو رہی تھی بلکہ حادثات کے امکانات بھی بڑھ رہے تھے۔
انہوں نے واضح کیا کہ نئی پالیسی کا مقصد نظام کو شفاف بنانا، ہر آپریٹر کو جوابدہ بنانا اور سیاحوں کو محفوظ اور بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اسی کے تحت اب ہر رجسٹرڈ پونی آپریٹر صرف ایک گھوڑے کا مجاز ہوگا۔
انتظامیہ نے مزید اقدامات کرتے ہوئے پونی آپریٹروں کے لئے وردی پہننا لازمی قرار دیا ہے تاکہ ان کی آسانی سے شناخت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مخصوص روٹس بھی متعین کئے گئے ہیں جن پر ہی گھوڑوں کو چلانے کی اجازت ہوگی، تاکہ بے ہنگم ٹریفک اور رش کو کنٹرول کیا جا سکے۔
ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لئے چار خصوصی نفاذی ٹیمیں مختلف مقامات پر تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ حکام کے مطابق ضرورت پڑنے پر مزید ٹیمیں بھی تعینات کی جا سکتی ہیں۔
دوسری جانب، پونی آپریٹروں نے اس فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پونی ایسو سی ایشن کے صدر وحید احمد نے کہا کہ پہلگام اور اس سے ملحقہ علاقوں سے وابستہ تقریبا 5000 گھوڑے والے بائسرن واقعے کے بعد مالی مشکلات سے جونجھ رہے ہیں، پہلگام میں اہم سیاحتی مقامات پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے، گھوڑے والوں کے لئے راستے محدود کئے گئے ہیں، انتظامیہ نے ان راستوں سے پابندی ہٹانے کے بجائے گھوڑے والوں کے خلاف مزید سختی کی جو ان کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے
ان کا کہنا ہے کہ پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر محدود سیزن میں ہی روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں، اور ایک لائسنس پر صرف ایک گھوڑے کی اجازت دینے سے ان کی آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔آپریٹروں کے مطابق کئی خاندانوں نے قرض لے کر متعدد گھوڑے خریدے ہیں اور ان کی دیکھ بھال پر بھاری اخراجات آتے ہیں۔ ایسے میں یہ پالیسی ان کے لئے معاشی بحران کا سبب بن سکتی ہے۔انہوں نے اس اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو چاہئے تھا کہ وہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ضابطہ بندی کے خلاف نہیں ہیں، تاہم ایسا کوئی بھی قدم ان کے روزگار کو متاثر نہیں کرنا چاہئے ۔
پونی آپریٹروں نے متبادل تجاویز بھی پیش کی ہیں، جن میں نئے ٹریکنگ اور رائیڈنگ روٹس کا قیام، بنیادی ڈھانچے میں بہتری، اور سیاحتی سرگرمیوں کو مزید وسعت دینا شامل ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کئے جا سکیں۔
وحید کا کہنا ہے کہ پہلگام میں 1900 رجسٹرڈ گھوڑے بان ہیں، ہر لائسنس ہولڈر کو کم سے کم دو گھوڑے چلانے کی اجازت دی جائے ،انہوں نے مزید کہا کہ پونی رائڈرس کے لئے مرکزی بازار سے دور ایک الگ اسٹینڈ بنایا جائے تاکہ گھوڑوں کا اثر مین بازار پر نہ پڑے ،وہیں انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ بند پڑے سائڈ سینز کو کھولے تاکہ گھوڑے والے معقول کمائی کر سکیں ۔وحید نے کہا کہ وہ اس سلسلہ میں، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر سے ملے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور نئی پالیسی سے متعلق نظر ثانی کی جائے گی ۔
گھوڑے بانوں نے حکومت اور اتھارٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں اور ایسا حل نکالیں جو ایک طرف سیاحتی نظم و ضبط کو برقرار رکھے اور دوسری طرف مقامی آبادی کے معاشی مفادات کا بھی تحفظ کرے۔