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بھدرواہ میں فائرنگ کے واقعے میں شہری ہلاک، ڈوڈہ ضلع میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل
پولیس کے مطابق، ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس واقعہ کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : July 17, 2026 at 9:21 AM IST
ڈوڈہ (محمد اشرف گنائی): ضلع ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں فائرنگ کے ایک واقعہ کے بعد انتظامیہ نے پورے ضلع میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔
جاں بحق نوجوان کی شناخت عارف حسین (30 سال) کے طور پر ہوئی ہے واقعہ کے بعد عارف حسین کی لاش کو قانونی کارروائیوں کے لیے ضلع اسپتال ڈوڈہ منتقل کیا گیا ہے۔
Doda, Jammu and Kashmir: One person was killed and three SOG (Special Operations Group) personnel were injured after a youth allegedly attacked a police party and attempted to snatch a rifle in the Jaie area of Bhaderwah, Doda district pic.twitter.com/PcTyBpiyfB— IANS (@ians_india) July 17, 2026
پولیس زرائع کے مطابق انتظامیہ نے حساس علاقوں میں اضافی سکیورٹی فورسز کی تعیناتی عمل میں لائی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے۔ وہیں اس مسئلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع ڈوڈہ میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔
ضلع ڈوڈہ کے بھدرواہ کے جیا ویلی علاقے میں پیش آئے فائرنگ واقعہ کے بعد جموں و کشمیر پولیس نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس واقعہ کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔
پولیس کے مطابق گزشتہ رات جیا ویلی کے علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھنے کے بعد پولیس ٹیم نے وہاں موجود افراد کو چیلنج کیا اس دوران مبینہ طور پر ہاتھا پائی ہوئی، جس میں ایک اہلکار سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی۔
پولیس بیان کے مطابق اسی دوران ایک گولی چل گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
جاں بحق شخص کی شناخت بھدرواہ کے رہائشی عارف کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ اس واقعہ میں ایک پولیس اہلکار کو بھی سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ بیان کے مطابق جائے وقوعہ عارف کی رہائش گاہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور واقع ہے۔جموں و کشمیر پولیس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس واقعہ کا کوئی دہشت گردی کا پہلو نہیں ہے۔
ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ مبینہ طور پر جاں بحق شخص مویشی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔پولیس نے کہا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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