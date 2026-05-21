این ایچ آئی فورٹی فور رامبن پر بانہال میں سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی
حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشمیر سے جموں کی طرف جارہی ایک ٹاٹا موبائل سڑک کنارے ایک ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔
Published : May 21, 2026 at 9:59 AM IST
رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال): ضلع رام بن کے بانہال علاقے میں جموں سرینگر قومی شاہراہ پر جمعرات کی صبح پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ٹاٹا موبائل کا ڈرائیور جاں بحق جب کہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق صبح تقریباً 7 بجے کھار پورہ چوک بانہال کے مقام پر حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشمیر سے جموں کی طرف جا رہی ایک ٹاٹا موبائل سڑک کنارے کھڑے ایک ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے میں ٹاٹا موبائل کا ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا جب کہ کنڈیکٹر زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر سب ضلع اسپتال بانہال منتقل کیا گیا جب کہ ٹاٹا موبائل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مہلوک ڈرائیور کی شناخت بشیر احمد کمہار ولد محمد اسماعیل ساکن پلوامه کے طور پر ہوئی ہے۔
ایمبولینس سروس کی ٹیموں نے راحت و بچاؤ کارروائی انجام دی
حادثے کے فوراً بعد بانہال پولیس اور این ایچ اے آئی ایمبولینس سروس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور راحت و بچاؤ کارروائی انجام دیں۔ پولیس اسٹیشن بانہال نے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔
ایک روز قبل بھی رامبن ضلع میں ہوا ایک دلسوز ٹریفک حادثہ
واضح رہے کہ اس سے پہلے 19 مئی کو بھی رامبن کے خطہ چناب کے رامبن ضلع میں ایک دلسوز ٹریفک حادثے میں ایک مسافر ہلاک جب کہ درجن سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ گول۔سنگلدان سڑک پر اس وقت پیش آیا تھا جب ایک مسافر بردار بس گول سب ڈویژن سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سنگلدان کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکر سڑک کے کنارے الٹ گئی۔
نہایت خوفناک تھا حادثہ
حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں ایک مسافر کی موت واقع ہو گئی تھی جب کہ 16 دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک تھی۔ سڑک حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی مقامی باشندے، پولیس اور ٹریفک اہلکار موقع پر پہنچے تھے اور بچاؤ کارروائی شروع کی تھی۔