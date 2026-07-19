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رامبن کے منگت میں سڑک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، چار لوگ زخمی
بانہال کے منگت علاقے میں اتوار کی صبح ایک آلٹو کار سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔
Published : July 19, 2026 at 12:18 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے سب ڈویژن بانہال کی تحصیل کھڑی کے دور افتاد منگت علاقے میں اتوار کی صبح ایک آلٹو کار سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقعے پر ہی جاں بحق ہو گیا جب کہ چار دیگر زخمی شدید ہو گئے۔
حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 8:25 بجے اس وقت پیش آیا، جب ایک آلٹو کار زیر نمبر PB-11BS-3417 منگت گاؤں سے بانہال کی طرف آنے کے دوران آرام ڈھکہ کے مقام پر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی بانہال پولیس، این جی او بانہال والینٹرس کے رضاکار، کیو آر ٹی کھڑی کی ٹیمیں اور سب ڈسٹرکٹ ہسپتال (SDH) بانہال کی دو ایمبولینسیں موقعے پر پہنچ گئیں اور مشترکہ طور پر بچاؤ کارروائی شروع کی۔ ریسکیو ٹیموں نے گلزار احمد لون (50) ولد علی محمد لون کو موقعے پر مردہ پایا جب کہ چار دیگر زخمیوں کو بانہال ہسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس نے زخمیوں کی شناخت محمد اسحاق (28) ولد عبدالرحمن کھانڈے، محمد رفیق (31) ولد عبدالرشید، نواز احمد (33) ولد عبدالاحد اور زیبا بیگم (45) زوجہ عبدالاحد کے طور پر کی ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال بانہال منتقل کیا گیا۔
گاڑی میں سوار نو سالہ حماد ولد نواز احمد محفوظ ہے اور اسے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ پولیس تھانہ بانہال نے ایک کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی ہے۔