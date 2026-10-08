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رامبن سڑک حادثہ: اوکھرال پریستان لنک روڈ پر ٹاٹا سومو کھائی میں گر گئی، ایک ہلاک، آٹھ زخمی
حکام کے مطابق گاڑی پریستان کی جانب جا رہی تھی کہ چوتھان کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی۔
Published : October 8, 2026 at 6:55 AM IST
نواز رونیال (رامبن): مرکزی زیرِ انتظام علاقے جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں گذشتہ رات چوتھان - سینابتی کے مقام پر ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ڈرائیور سمیت 9 مسافروں کو لے جانے والی ایک ٹاٹا سومو گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور آٹھ دیگر زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق گاڑی پریستان کی جانب جا رہی تھی کہ چوتھان کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی میں سوار تمام 9 افراد زخمی ہوئے تھے، تاہم ان میں سے ایک شدید زخمی نے ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران راستے میں ہی دم توڑ دیا۔
متوفی کی شناخت وجے سنگھ ولد راج سنگھ، ساکن چنتھن سینابتی کے طور پر ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں میں سے دو، سونی چند ولد امر چند اور سنیل سنگھ ولد پیار سنگھ کو علاج کے لیے ضلع ہسپتال رامبن میں داخل کرایا گیا ہے۔
دیگر 6 زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیشِ نظر مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی شناخت آنند سنگھ ولد پون سنگھ، انیل چند ولد امر چند، نریش سنگھ ولد راج سنگھ، جتیندر سنگھ ولد پیار سنگھ، رویندر سنگھ ولد دھرم سنگھ (جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے) اور رویت سنگھ ولد پیار سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام زخمی بھی چنتھن سینابتی کے ہی رہائشی ہیں۔
ضلع ہسپتال رامبن کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سدرشن سنگھ کٹوچ نے تصدیق کی ہے کہ 6 زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے جی ایم سی اننت ناگ ریفر کیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ رامسو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، جب کہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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