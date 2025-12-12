ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں: بی ایس ایف نے پرگوال علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر ہتھیار کے ساتھ درانداز کو گرفتار کیا
درانداز کی شناخت عبدالخالق کے طور پر کی گئی ہے، اسے ایک ہتھیار کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : December 12, 2025 at 10:31 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے جمعہ کے روز جموں پرگوال کے بین الاقوامی سرحدی علاقے میں ایک مشتبہ درانداز کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت عبدالخالق ولد مرحوم نور محمد کے طور پر ہوئی ہے۔ گرفتار کیا گیا درانداز عبد الخالق تحصیل درہال کی اُچھان پنچایت کے گاؤں مرگاہ، ضلع راجوری کا رہائشی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عبد الخالق نے سال 2021 میں پاکستان کی طرف غیرقانونی طور پر نقلِ وطن (ایکسفلٹریشن) کیا تھا۔
اہلکاروں کے مطابق، بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے جوانوں نے معمول کی گشت کے دوران اس مشتبہ شخص کو روک کر اس کے قبضے سے ایک ایم پی فائیو رائفل برآمد کی۔ ضبط شدہ اسلحے میں ایک ایم پی فائیو رائفل، ایک میگزین جس میں دس راؤنڈ موجود تھے، اور ایک خالی ڈرم میگزین شامل ہے۔
درانداز کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس پوسٹ پرگوال کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو پولیس اسٹیشن کھور کے تحت آتی ہے۔ جموں پولیس کے مطابق معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس کی نقل و حرکت، ارادوں اور ممکنہ روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔
واضح رہے اس سے قبل ستمبر میں بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) جموں ضلع کے آر ایس پورہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) کے قریب ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: