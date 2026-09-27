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سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر، جموں و کشمیر کے ایل جی اور سی ایم عمر نے سیاحوں کو خوبصورت وادی کشمیر کا دورہ کرنے کی دعوت دی
عمر نےکہا کہ شاندار چوٹیوں اور پُرسکون جھیلوں سے لے کر سرسبز و شاداب وادیوں تک، جموں و کشمیر ایک سرسبز جنت بنا ہوا ہے۔
Published : September 27, 2026 at 4:07 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عالمی یوم سیاحت کے موقع پر سیاحوں کو جموں و کشمیر آنے کی دعوت دی ہے۔
سنہا نے کہا، "جموں و کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، جسے ہندوستان کاتاج کہا جاتا ہے۔" انہوں نے کہا، "یہاں پر گرمجوشی سے استقبال اور مہمان نوازی ایک شاندار اور یادگار تجربہ پیش کرتی ہے۔ میں ہر کسی کو جموں و کشمیر کی دلکش خوبصورتی کا تجربہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔"
عمر نے کہا کہ شاندار چوٹیوں اور پُرسکون جھیلوں سے لے کر سرسبز و شاداب وادیوں تک، جموں و کشمیر ایک سرسبز جنت بنا ہوا ہے۔ یہ تجربات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے، بشمول ایڈونچر اسپورٹس، آرام دہ چھٹیاں، سہولیات، شادی کے بہترین مقامات، اچھوتے ٹریکس، اور فلم کی شوٹنگ کے مقامات وغیرہ۔
وزیر اعلیٰ نے سیاحت سے متعلق سہولیات کو بہتر بنانے اور پائیدار ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مقامی نوجوان اور بھرپور ثقافتی روایات جموں و کشمیر کے مہمان نوازی کے شعبے کے مرکز میں رہیں۔
مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ملک اور دنیا بھر کے لوگوں سے جموں و کشمیر کا دورہ کرنے اور یادگار لمحات گزارنے کی اپیل کی۔