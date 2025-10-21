ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اورشوپیاں میں یوم شہدا پولیس منایا گیا

پولیس یومِ شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ ضلع پلوامہ شوپیان سمیت پورے ملک میں شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا

ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اور شوپیاں میں پولیس یادگاری دن منایا گیا
ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اور شوپیاں میں پولیس یادگاری دن منایا گیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: ہر سال ملک بھر میں 21 اکتوبر کو جاں بحق پولیس افسروں کی یاد میں یومِ یادگاری دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد پولیس کے ان اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرنا جنہوں نے اپنے فرائض انجام دینے کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ دن ان 10 پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے جو 1959 میں چینی فائرنگ کے دوران ملک کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔


ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ اس موقع پرعوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس فورس کے جوانوں کو خرج عقیدت پیش کیا گیا۔

ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اورشوپیاں میں یوم شہدا پولیس منایا گیا (ETV BHARAT)


ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں ان پولیس اہلکاروں کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جان بحق ہوئے تھے۔ اس تقریب کا اہتمام ڈسٹرکٹ پولیس لائن پلوامہ میں کیاگیا۔ تقریب کا اہتمام ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا جنہوں نے قوم کے امن اور سالمیت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس تقریب میں ضلع پلوامی اور شوپیاں کے سبھی پولیس افسران نے شرکت کی۔



اس یادگاری دن کے موقع پر ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودھا اور سیکورٹی فورسز کے دیگر اعلیٰ افسران نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا۔ اس دوران خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنی عظیم قربانیاں دیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے افسروں اور جوانوں کو قوم پرستی کے جذبے کو ابھارنے اور ملک کے وقار اور ترقی کے لیے لگن و جوش کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کا مشورہ دیا۔

ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اور شوپیاں میں پولیس یادگاری دن منایا گیا (ETV BHARAT)


مزید پڑھیں: سرینگر کے لال چوک میں 'گل داؤد' شو کا اہتمام


پولیس افسران نے پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب میں شرکت کرکے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پولیس نے اس دن کے حوالے سے ایک کبڈی ٹورنامنٹ کا بھی انقعاد کیا تھا جس کی آج سے شروعات ہو گئی ہے۔

TAGGED:

لائنز پلوامہ
پولیس یومِ شہداء
POLICE MARTYRS DAY
OCTOBER 21 IN 1959
TEN VALIANT POLICEMEN LAID DOWN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.