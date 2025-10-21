ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ اورشوپیاں میں یوم شہدا پولیس منایا گیا
پولیس یومِ شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ ضلع پلوامہ شوپیان سمیت پورے ملک میں شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا
Published : October 21, 2025 at 7:00 PM IST
پلوامہ: ہر سال ملک بھر میں 21 اکتوبر کو جاں بحق پولیس افسروں کی یاد میں یومِ یادگاری دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد پولیس کے ان اہلکاروں کو خراجِ تحسین پیش کرنا جنہوں نے اپنے فرائض انجام دینے کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ دن ان 10 پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے جو 1959 میں چینی فائرنگ کے دوران ملک کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔
ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ اس موقع پرعوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس فورس کے جوانوں کو خرج عقیدت پیش کیا گیا۔
ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں ان پولیس اہلکاروں کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جان بحق ہوئے تھے۔ اس تقریب کا اہتمام ڈسٹرکٹ پولیس لائن پلوامہ میں کیاگیا۔ تقریب کا اہتمام ان پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا جنہوں نے قوم کے امن اور سالمیت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس تقریب میں ضلع پلوامی اور شوپیاں کے سبھی پولیس افسران نے شرکت کی۔
اس یادگاری دن کے موقع پر ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودھا اور سیکورٹی فورسز کے دیگر اعلیٰ افسران نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا۔ اس دوران خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کی امن اور خوشحالی کے لیے اپنی عظیم قربانیاں دیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے افسروں اور جوانوں کو قوم پرستی کے جذبے کو ابھارنے اور ملک کے وقار اور ترقی کے لیے لگن و جوش کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کا مشورہ دیا۔
پولیس افسران نے پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب میں شرکت کرکے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پولیس نے اس دن کے حوالے سے ایک کبڈی ٹورنامنٹ کا بھی انقعاد کیا تھا جس کی آج سے شروعات ہو گئی ہے۔