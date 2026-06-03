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عمر سرکار ہر محاز پر ناکام ہو گئی ہے: ست شرما
بی جے پی کے ریاستی صدر ست شرما نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سرکار عوامی توقعات پر پورے نہیں اتر رہی ہے۔
Published : June 3, 2026 at 3:50 PM IST
ترال/اونتی پورہ (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جب کہ سرینگر میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے وزیر اعلی عمر عبد اللہ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہو رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے دعوی کیا کہ عمر عبدللہ کو سرکار چلانا نہیں آرہی ہے۔ اس لیے ان کی پارٹی عوام میں بے نقاب ہو رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق بی جے پی کے ریاستی صدر ست شرما نے کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ عمر عبداللہ کی سرکار اپنی معیاد مکمل کر لے تاہم یہ بات سچ ہے کہ وہ عوامی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اس لیے اگر وہ سرکار نہیں چلا سکتے تو انھیں فوری طور دستبردار ہونا چاہیے۔
انہوں نے آج اونتی پورہ میں پارٹی کی جانب سے ایک تقریب کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی جموں وکشمیر میں دن بہ دن مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے عمر حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ عمر عبدللہ نے انتخابات سے قبل جو منشور جاری کیا تھا اس پر عملدرآمد کرنے میں ان کی سرکار مکمل ناکام ہو چکی ہے۔
اس موقعے پر بی جے پی کے سینئر لیڈران محمد انور خان، الطاف ٹھاکر، شوکت غیور اندرابی اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سرکارکے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گرم ہیں۔
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