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عمر عبداللہ کا امریکی سفیر سے 'شکایت' سے انکار، کہا ہمارے مسائل واشنگٹن نہیں مرکز حل کرے گا
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ "کسی دوسرے ملک کے سفیر سے شکایت کرنا غلط ہوگا۔ یہ میری عادت نہیں ہے۔"
Published : August 19, 2026 at 11:34 AM IST
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تصدیق کی ہے کہ آج دوپہر امریکی سفیر سرجیو گور کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ طے ہے، تاہم انہوں نے جموں و کشمیر سے متعلق مسائل کے بارے میں ان سے شکایت کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ "ہمارے مسائل واشنگٹن نہیں حل کرے گا۔ ہمارے مسائل مرکزی حکومت کرے گی۔ کسی دوسرے ملک کے سفیر سے شکایت کرنا غلط ہوگا۔ یہ میری عادت نہیں ہے۔ میں ان سے جموں و کشمیر کے بارے میں بات کروں گا۔ میں شکایت نہیں کروں گا۔"
#WATCH | Srinagar | On US Ambassador to India Sergio Gor's visit to Kashmir today, J&K CM Omar Abdullah says, "After a long time, a US Ambassador is visiting Jammu & Kashmir. We will speak with him. I would like to hear him."— ANI (@ANI) August 19, 2026
Our problems are not his concern. It is not my habit… pic.twitter.com/02xZziZfcJ
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ایک طویل عرصے کے بعد امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات سننے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "دیکھتے ہیں کہ ہماری بات چیت کیسی رہتی ہے۔ وہ دوپہر کو مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ وہ بھی سننا چاہیں گے۔"
قابل ذکر ہے کہ انڈیا کے لیے موجودہ امریکی سفیر سرجیو گور کا یہ کشمیر کا پہلا دورہ ہے۔ ان کا یہ دورہ کشمیر پر واشنگٹن کی پالیسی کے تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ بدھ کی دوپہر کشمیر پہنچ رہے ہیں۔
ماضی میں غیر ملکی سفیروں کے لیے وادی کے دورے کے دوران علیحدگی پسندوں سے ملاقات کرنا ایک لازمی حصہ ہوا کرتا تھا، چاہے اس سے حکومتِ ہند ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بار، جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی خصوصی سفیر ان سے ملاقات نہیں کریں گے، خاص طور پر حریت کانفرنس کے چیئرمین میرواعظ عمر فاروق سے ملاقات کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔
امریکی سفیر کے دورے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے میرواعظ نے تصدیق کی کہ انہیں سرجیو گور سے ملاقات کا کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "مجھے امید ہے کہ انہیں سرکاری بیانیے سے ہٹ کر، عوام کے ایک وسیع طبقے کے ساتھ بات چیت کا موقع ملے گا اور وہ ان کے سیاسی تحفظات، امنگوں اور انہیں درپیش چیلنجز کو وہ خود سن سکیں گے۔" وادی کے سرکردہ مذہبی رہنما نے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور مکالمے پر زور دیا۔
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میرواعظ نے کہا کہ ”کشمیر اب بھی ایک ایسا خطہ ہے جہاں بھاری سکیورٹی فورسز موجود ہیں، جہاں سیاسی اور شہری حقوق کے سوالات، مذہبی و سیاسی قیادت پر پابندیاں اور سیاسی قیدیوں کی حالتِ زار بدستور تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔“
1990ء کی دہائی کے آخر تک، واشنگٹن نے کشمیر پر گہری توجہ برقرار رکھی اور مختلف سیاسی جماعتوں، علیحدگی پسندوں، ماہرینِ تعلیم اور تجارتی تنظیموں کے ساتھ روابط رکھے۔ لیکن ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب بھارت کے لیے امریکی سفیر فرینک وزنر کے دورہ کشمیر نے حریت کے اندرونی خلفشار کو جنم دیا، کیونکہ سینئر علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ نے اس دورے کے بائیکاٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ بعد میں انہیں حریت سے معطل کر دیا گیا اور انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنائی۔
تاہم، 9/11 کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی جب امریکہ کی توجہ کاؤنٹر ٹیررازم پر مرکوز ہو گئی، جس میں پاکستان میں قائم دہشت گرد گروپ بھی شامل تھے۔ یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب 2002ء میں امریکی سفیر رابرٹ بلیک ول نے کشمیر کا دورہ کیا اور سیکورٹی پر بریفنگ لی، لیکن انہوں نے علیحدگی پسندوں سے ملاقات کو نظر انداز کر دیا۔
کشمیر کا دورہ کرنے والے آخری امریکی سفیر کینتھ جسٹر تھے، جنہوں نے جنوری 2020ء میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کا درجہ ختم کیے جانے کے چند ماہ بعد، غیر ملکی سفیروں کے ایک وفد کے ساتھ وہاں کا سفر کیا تھا۔
اگرچہ امریکی سفارت کاروں نے سال 2024ء میں قانون ساز اسمبلی کے پہلے انتخابات سے قبل بھی جموں و کشمیر کا سفر کیا تھا اور نیشنل کانفرنس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ تاہم، سرجیو گور کے اس دورے کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ جنوری 2026ء میں بھارت میں 27ویں امریکی سفیر کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ کشمیر ہے۔
یہ دورہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ایک مختصر جنگ کے ایک سال سے زائد عرصے بعد ہو رہا ہے۔ یہ جنگ اس وقت چھڑی تھی جب پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں فضائی حملہ کیا۔ اس سے قبل حکام کے مطابق پہلگام حملے میں لشکرِ طیبہ کی ذیلی تنظیم 'ٹی آر ایف' دہشت گردانہ حملے میں 25 نہتے سیاحوں ہلاک ہو گئے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، امریکی سفیر بدھ کی دوپہر سرینگر پہنچیں گے جہاں ان کی دو سرکاری ملاقاتیں طے ہیں۔ وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے شیڈول کے مطابق ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ان کا رات وادی میں ہی قیام کا امکان ہے اور وہ اگلے دن لداخ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔
سرجیو گور اور عمر عبداللہ کی یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت علاقائی سیاسی جماعتوں نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ اور خصوصی حیثیت دوبارہ دلانے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔
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اگرچہ اس دورے کے حوالے سے کئی طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ماضی کے ان دوروں کو بھی یاد کر رہے ہیں جب امریکی سفیروں کی ایسی ہی کوششوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑے فیصلے سامنے آئے تھے۔
سیاسی تجزیہ کار ظفر چودھری نے سرجیو گور کے دورہ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 15 سال سے زائد عرصے میں کسی بھی موجودہ امریکی سفیر کی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ”اس ہائی پروفائل دورے کے بارے میں کافی چہ مگوئیاں اور جوش و خروش پایا جاتا ہے، لیکن کسی بھی اسٹریٹجک معنی کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا اس وقت تک غیر ضروری ہوگا جب تک کہ دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آ جاتا۔“
تاہم، پی ڈی پی کے رہنما اور سابق وزیر نعیم اختر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سہ فریقی مکہ معاہدے کی توثیق کے تناظر میں، سفیر سرجیو گور کے اس دورے کو وسیع تر جغرافیائی سیاسی تبدیلی کے لحاظ سے 'اہم' دیکھتے ہیں۔
نعیم اختر نے کہا کہ ”چونکہ سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے خصوصی سفیر بھی ہیں، اس لیے یہ دورہ کچھ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ خاص طور پر حالیہ پاک-سعودی-ترکی دفاعی معاہدے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھرپور توثیق کے تناظر میں۔ اس معاہدے کا پاکستان سے جڑا رخ ایک بڑی تشویش کا باعث ہونا چاہیے، لیکن حکومتِ ہند اس پر خاموش ہے۔“
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