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راجوری اور پونچھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر عمر عبداللہ دہلی کا دورہ مختصر کرکے جموں روانہ
گزشتہ شب ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث راجوری اور پونچھ کے کئی علاقوں میں اچانک سیلابی ریلے آنے سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔
Published : July 19, 2026 at 4:58 PM IST
جموں/نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے راجوری اور پونچھ سمیت جموں ڈویژن کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر اپنا دہلی کا دورہ مختصر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتوار کی دوپہر جموں واپس جائیں گے تاکہ متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا خود جائزہ لے سکیں اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کریں۔
گزشتہ شب ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث راجوری اور پونچھ کے کئی علاقوں میں اچانک سیلابی ریلے آ گئے، جن کے نتیجے میں متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک آٹھ افراد ہلاک جبکہ چھ افراد لاپتہ ہیں۔ راجوری شہر میں سیکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔
In light of the weather warning put out by the meteorological department & the seriousness of the situation unfolding across parts of Jammu division I will leave Delhi to fly to Jammu this afternoon to personally monitor the situation on the ground. The statehood protest will go…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری انتباہ اور جموں ڈویژن میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کے پیش نظر انہوں نے فوری طور پر جموں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح سویرے سے راجوری اور آس پاس کے علاقوں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور متعلقہ اضلاع کے ارکان اسمبلی اور ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت کی اولین ترجیح انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور جن لوگوں کو مالی یا جائیداد کا نقصان پہنچا ہے، ان کی بحالی کے لیے حکومت تمام ضروری اقدامات کرے گی۔
Since first light this morning I’ve been closely monitoring the situation arising from the extremely heavy rain in parts of Jammu, especially Rajouri town & surrounding areas. I’ve been in touch with the local MLAs of the region. While the situation continues to unfold the first…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
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وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ خود جموں واپس جا رہے ہیں، تاہم 20 جولائی کو نئی دہلی میں جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کے مطالبے پر نیشنل کانفرنس کا احتجاج اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس احتجاج کی قیادت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کریں گے، جبکہ پارٹی کے دیگر سینئر رہنما اور ارکان اسمبلی بھی اس میں شرکت کریں گے۔