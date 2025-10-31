ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے میں مرکزی حکومت کی ہچکچاہٹ پر سوال اٹھایا
'ہمیں بتایا گیا تھا کہ انتخابات کے بعد ریاست کی حیثیت بحال ہو جائے گی۔ اب آپ مزید وقت مانگ رہے ہیں'
Published : October 31, 2025 at 10:49 PM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں عوام سے وعدہ کرنے کے باوجود جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے سے کیوں ڈرتی ہے۔
"انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر کے لوگوں سے (ریاست کا) وعدہ کیا تھا۔ بی جے پی سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے ریاست کا درجہ دینے کے لیے ووٹ مانگے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اس بنیاد پر انتخابات میں ووٹ دینے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے؟"
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں دریائے جہلم پر طویل انتظار کے بعد نور جہاں پل کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ "اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ انتخابات کے بعد ریاست کی حیثیت بحال ہو جائے گی۔ اب آپ مزید وقت مانگ رہے ہیں۔" لوگ ایک ڈیڈ لائن چاہتے ہیں۔"
ان کا تبصرہ ایسے دن آیا جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ "کمزور کارکردگی" کو جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے میں ناکامی کے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ منتخب حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں۔
سنہا نے یہاں ایس کے آئی سی سی میں جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پہلے حد بندی، پھر اسمبلی انتخابات، اور پھر ریاست کا درجہ مناسب وقت پر بحال کیا جائے گا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا۔ "لیکن کچھ لوگوں کو کچھ مسائل ہیں۔ جب اسمبلی انتخابات ہوئے تو یہ واضح تھا کہ انتخابات یونین ٹیریٹری اسمبلی کے لیے تھے۔ وہ (منتخب حکومت) یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا، کام نہیں ہو سکتا۔"
لیکن عبداللہ نے پوچھا کہ ریاست کی بحالی کا "صحیح وقت" کب ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "ہم ریاست کی بحالی کے لیے صحیح وقت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، میں ریاست کے حصول کا ہدف جاننا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں "صحیح وقت" بتاتے ہیں وہ ہمیں اس وقت تک پہنچنے کے لیے ضروری حالات بتائیں۔"
اسی تقریر میں عبداللہ نے بالواسطہ طور پر مرکزی حکومت کو کشمیر میں سیاحت کے شعبے کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملہ ان کی نگرانی میں ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق پہلگام میں ہوٹلوں اور ہاؤس بوٹس سمیت سیاحت کا شعبہ سیکورٹی کی خامیوں کی وجہ سے خالی ہے۔
2009 اور 2014 کے درمیان اپنی سابقہ حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "پہلگام حملے کی وجہ سے ٹیکسیاں، شکارا اور ہاؤس بوٹس خالی ہیں، لیکن میں جموں و کشمیر کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں، اگر یہ میرے کنٹرول میں ہوتا تو ہم حالات کو اس نہج تک پہنچنے نہ دیتے۔ ہمیں کسی ایک جگہ کا نام بتائیں جہاں وزیر اعلیٰ کے طور پر میرے چھ سال کے دوران ایک سیاح کو نشانہ بنایا گیا تھا۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ ہمارے 26 مہمان مارے گئے تھے اور ہمیں کام کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے کام کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے کام پر توجہ دیں، ہم اپنا کام کریں گے۔"
انہوں نے براہ راست لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا نام لینے سے گریز کیا، جو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں امن و امان سمیت سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، ان کے والد نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے لیفٹیننٹ گورنر پر مکمل تنقید کی۔
انہوں نے سنہا کو "جھوٹا" قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ ریاست کی حیثیت اور منتخب حکومت کے اختیارات کے بارے میں روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تین بار وزیراعلی رہنے والے عبداللہ نے کہا، "لیفٹیننٹ گورنر کا آئی اے ایس اور آئی پی ایس افسران پر مکمل کنٹرول ہے۔ ان کی منظوری کے بغیر ایک فائل بھی نہیں چلتی ہے۔"