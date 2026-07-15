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عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت عوام کی توقعات پر پوری طرح ناکام ثابت ہوئی، بی جے پی
ست شرما نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت عوام کی توقعات پر پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔
Published : July 15, 2026 at 10:17 PM IST
جموں:(اشرف غنائی) جموں و کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 20 جولائی کو وادیٔ کشمیر میں نیشنل کانفرنس حکومت کی مبینہ ناکامیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی۔ اس بات کا اعلان جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا رکن ست شرما نے پارٹی ہیڈکوارٹر تریکوٹہ نگر، جموں میں منعقدہ سینئر رہنماؤں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا-
اجلاس میں جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما بھی موجود تھے۔ ست شرما نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت عوام کی توقعات پر پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے بہتر طرز حکمرانی، روزگار کے مواقع، بنیادی سہولیات، شفاف انتظامیہ اور ترقی کی امید کے ساتھ ووٹ دیا تھا، لیکن حکومت اپنے انتخابی وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روزگار، نوجوانوں کو بااختیار بنانے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، شہری سہولیات اور عوامی فلاح سے متعلق وعدے صرف کاغذوں تک محدود رہ گئے ہیں۔
ست شرما نے مزید کہا کہ حکومت بے روزگاری، بدعنوانی، عوامی خدمات کی گرتی ہوئی صورتحال اور ترقیاتی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ریاستی درجے جیسے معاملات اٹھا کر اپنی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے اپنے خطاب میں موجودہ حکومت پر بدعنوانی کو فروغ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت اور جوابدہی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے ملازمتوں میں آؤٹ سورسنگ کی پالیسی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شفاف اور مضبوط بھرتی نظام کے بغیر ایسی پالیسیاں اقربا پروری، بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کو فروغ دیتی ہیں اور مستحق نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی کا سبب بنتی ہیں۔ شرما نے یہ بھی الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس حکومت جان بوجھ کر پنچایت انتخابات میں تاخیر کر رہی ہے تاکہ پنچایتی راج اداروں کو کمزور کیا جا سکے اور جموں و کشمیر میں تین سطحی جمہوری نظام کے مؤثر کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔
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