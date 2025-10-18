ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے حقوق چھیننے کی کوشش: عمر عبداللہ نے مرکز پر وعدہ خلافی کا لگایا الزام
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ جنہوں نے اقتدار میں ایک سال مکمل کیا نے مرکز پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کیا۔
Published : October 18, 2025 at 9:28 PM IST
Updated : October 18, 2025 at 10:34 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکز پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے لداخ میں حالیہ بدامنی کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے بی جے پی پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا۔ لداخ کو چھٹے شیڈول کا وعدہ کیا گیا تھا، جو پورا نہیں ہوا۔
عبداللہ نے کہا کہ یہ وعدہ پورا نہ کرنا لوگوں کو مایوس کر رہا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو جموں و کشمیر کے ریاستی درجے سے جوڑا۔ ان کے مطابق، دونوں صورتوں میں وعدے پورے نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو بھی اپنے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ مرکز یہاں امن و امان سے خوش نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ مطالبات جمہوری طریقے سے کیے جائیں۔ انہوں نے مرکز سے پرزور مطالبہ کیا کہ لداخ اور جموں و کشمیر سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ عمر عبداللہ نے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں فریق بننے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ، وہ یونین ٹیریٹری کے نقصانات کو سمجھتے ہیں۔ قانونی رائے کے بعد وہ اس کیس کا حصہ بنیں گے۔
سپریم کورٹ نے مرکز کو ایک ماہ کا وقت دیا ہے۔ یہ وقت جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی پر جواب داخل کرنے کے لیے ہے۔ عبداللہ کو امید ہے کہ مرکز اپنا وعدہ پورا کرے گا۔
عمر عبداللہ نے کاروباری قواعد کی عدم موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان قواعد کی کمی کی وجہ سے لیفٹیننٹ گورنر اور منتخب حکومت کے اختیارات واضح نہیں۔ اس سے ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری میں بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ایڈووکیٹ جنرل کو کام کرنے سے روکا گیا۔ عبداللہ کے مطابق، کاروباری قواعد کی عدم موجودگی میں ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری کا اختیار منتخب حکومت کے پاس ہے۔ وہ اس معاملے پر وضاحت چاہتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے پہلگام حملے کو ریاستی درجے سے جوڑنے کی دلیل کو مسترد کیا۔ انہوں نے اسے ناانصافی قرار دیا۔ ان کے مطابق، حکومت اس حملے کی ذمہ دار نہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ حملہ آور باہر سے آئے تھے۔ اس حملے کے بعد سیاحت کو نقصان پہنچا۔ تاہم، ان کی حکومت جموں و کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے میں سرگرم ہے۔