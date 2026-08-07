ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ کا پاکستان کو جواب، کہا 5 اگست بھارت کا داخلی مسئلہ، پاکستان مداخلت سے گریز کرے
عبداللہ نے کہا 5 اگست 2019 کے فیصلے پر کشمیر کے اپنے سیاسی اور عوامی تحفظات ہیں، جنہیں مرکز کے ساتھ حل کیا جائے گا۔
Published : August 7, 2026 at 10:02 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 5 اگست کو دفعہ 370 کی منسوخی کے حوالے سے دیے گئے بیانات پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو 2019 کے فیصلے پر اپنے تحفظات ہیں لیکن یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور پاکستان کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔
جموں میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ پاکستان کو جموں و کشمیر کے معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرنے والے پہلے اپنے زیر قبضہ علاقے میں دیکھیں۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا جواب انہیں دینا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں وہاں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے فیصلے پر جموں و کشمیر کے اپنے سیاسی اور عوامی تحفظات ہیں، جنہیں مرکز کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا، لیکن یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
عمر عبداللہ نے پاکستان سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مداخلت سے اس کا اپنا موقف مزید کمزور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا،ہمیں اپنے معاملات مرکزی حکومت کے ساتھ طے کرنے ہیں، لیکن پاکستان کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کے مسائل اور دیگر معاملات کو حل کرنا چاہیے۔
عمر عبداللہ کا یہ بیان پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ان بیانات کے بعد سامنے آیا ہے جن میں انہوں نے 5 اگست کو "یوم استحصال" قرار دیتے ہوئے دفعہ 370 کی منسوخی پر تنقید کی تھی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرتے ہوئے ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا تھا۔