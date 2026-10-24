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عمر عبداللہ کا اپنی ہی پارٹی کے اراکین کے ساتھ رویہ مضحکہ خیز اور توہین آمیز ہے: سجاد لون
سجاد لون نے وزیراعلیٰ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہاکہ ’ارکانِ اسمبلی کے ساتھ نالائق اسکول کے بچوں جیسا سلوک بند کیا جائے‘۔
Published : October 24, 2026 at 3:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سابق وزیر اور رکنِ اسمبلی سجاد لون نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اپنی ہی پارٹی کے اراکینِ اسمبلی کے متعلق دیے گئے بیان کو ”مضحکہ خیز اور حقارت آمیز“ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے سیاسی طبقے کو اس قسم کے تذلیل آمیز رویے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ سجاد لون کا یہ ردعمل عمر عبداللہ کے اس بیان پر سامنے آیا جو انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران دیا تھا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں کابینہ میں رد و بدل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے وقت طلب کر لیا ہے۔ عمر عبداللہ نے اپنی پارٹی کے اراکینِ اسمبلی سے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اب وزارت کے لیے ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں اور نہ ہی واٹس ایپ پر پیغامات بھیجیں، کیونکہ نئے چہروں کا انتخاب پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے جس میں اب کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔
جموں و کشمیر میں کابینہ میں توسیع کا معاملہ کئی ماہ سے زیرِ بحث تھا، تاہم لیفٹیننٹ گورنر کی سرینگر سے طویل غیر موجودگی کے سبب یہ عمل تاخیر کا شکار رہا۔ عمر عبداللہ نے تصدیق کی کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر کی عیادت کے لیے گئے تھے، جہاں انہوں نے کابینہ میں توسیع سمیت کئی اہم انتظامی معاملات پر بات چیت کی۔ پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے ایکس پر ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے ہی منتخب اراکین کو انتہائی حقارت آمیز انداز میں یہ باور کرایا کہ وہ وزارت کے لیے انہیں تنگ نہ کریں۔
“THE CULT OF SELF” I watched CM sahib talking to the media after meeting LG sahib. What a contemptuous and disdainful way of asking his party MLAs to not pester him for a ministerial berth. I honestly can’t believe that these MLAs are comfortable with such belittling and humiliating remarks. If you are unable to accommodate them in the cabinet, you can spare them from public humiliation. Anyway these are the internal party matters and I should not have commented. But there is always a spillover. You may direct the derision at your own members but it invariably belittles the political class. I wonder how these elected members face their electors when they know they are treated like unworthy and incapable school boys. Tasha Eurich in her book writes about the “The Power of Self-Awareness in a Self-Deluded World”. Somebody desperately needs to read it. Somebody is certainly self-deluded. “The least competent people are usually the most confident in their abilities”, She writes. And to the Honourable elected MLAs who act like bonded labour and who it seems are immune to humiliation. Spare the political class from this belittlement. We deserve better.— Sajad Lone (@sajadlone) October 24, 2026
لون نے کہاکہ ”میرے لیے یہ ناقابلِ یقین ہے کہ اراکینِ اسمبلی اس طرح کی توہین پر خاموش رہیں۔ اگر آپ انہیں کابینہ میں شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم عوام کے سامنے ان کی اس طرح تذلیل کرنے سے گریز کریں۔“ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس طرزِ عمل سے مجموعی طور پر سیاسی طبقے کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ سجاد لون نے مزید کہا کہ ”میں حیران ہوں کہ یہ منتخب اراکین اپنے حلقے کے عوام کا سامنا کیسے کریں گے جب وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ نااہل اور نالائق اسکول کے بچوں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔“
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معروف مصنفہ تاشا یوریچ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود فریبی کی دنیا میں سب سے کم صلاحیت رکھنے والے افراد ہی اکثر سب سے زیادہ پُراعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اراکینِ اسمبلی پر زور دیا کہ وہ ”بیگار کے مزدوروں“ کی طرح کام کرنا بند کریں اور اپنی عزتِ نفس کا پاس رکھیں، کیونکہ جمہوری نمائندے اس سے کہیں زیادہ باوقار سلوک کے مستحق ہیں۔