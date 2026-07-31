ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی بیوی پائل سنگھ کی باہمی رضامندی سے طلاق کو منظوری دے دی
عمر اور پائل سنگھ کی شادی یکم ستمبر 1994 کو ہوئی تھی۔ وہ 2009 سے الگ رہ رہے ہیں۔
Published : July 31, 2026 at 3:55 PM IST
نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی اہلیہ پائل سنگھ کے درمیان طلاق پر باہمی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کو جمعہ کو مطلع کیا گیا کہ عمر عبداللہ نے ثالثی کے ذریعے پائل سنگھ کے ساتھ طلاق کا معاملہ طے کرلیا ہے۔
یہ معاملہ جسٹس پی ایس کی بنچ کے سامنے آیا۔ نرسمہا اور آلوک ارادھے عمر عبداللہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کپل سبل نے بنچ کو بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان تمام تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ سبل نے کہا کہ دونوں نے آزادی قبول کر لی ہے۔ سب کچھ طے پا گیا ہے۔ آپ کی لارڈ شپ طلاق دے سکتی ہے۔ باقی تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے۔
سبل کے مختصر دلائل سننے کے بعد بنچ نے اپیل کو نمٹانے پر رضامندی ظاہر کی۔یہ اچھی بات ہے،بنچ نے کہا۔ہم ان شرائط پر اسے تصرف کریں گے۔جولائی 2024 میں، نیشنل کانفرنس کے رہنما نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ اور ان جکی بیوی پائل سنگھ گزشتہ 15 برسوں سے الگ رہ رہے ہیں اور یہ کہ شادی ختم ہو گئی ہے۔
عمر نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ شادی کو تحلیل کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 142 کا اطلاق کیا جائے۔ عمر اور پائل سنگھ کی شادی یکم ستمبر 1994 کو ہوئی تھی۔ وہ 2009 سے الگ رہ رہے ہیں۔
عبداللہ نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس نے ظلم کی بنیاد پر اپنی بیوی سے طلاق کی درخواست خارج کردی تھی۔ دسمبر 2023 میں، دہلی ہائی کورٹ نے عمر عبداللہ کی طلاق کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ ان کی اپیل میں میرٹ کی کمی ہے۔
2016 میں ایک فیملی کورٹ نے عبداللہ کو طلاق کا حکم نامہ دینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پائل سنگھ کے خلاف ظلم کے الزامات واضح نہیں ہیں اور وہ ظلم یا ترک کرنے کے دعووں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کا حکم برقرار رکھا۔ عمر اور پائل سنگھ اپنے دونوں بیٹوں کی کسٹڈی شیئر کرتے ہیں۔