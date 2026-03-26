ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں پٹرول پمپوں پر ہجوم، افواہوں نے مچائی بھگدڑ، عمر عبداللہ نے پٹرل پمپ بند کرنے کی دی وارننگ
حکام کی جانب سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کے باوجود کشمیر میں پٹرول پمپس پر لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 26, 2026 at 7:16 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے ایندھن کا وافر ذخیرہ موجود ہونے اور سپلائی مسلسل جاری ہونے کی یقین دہانیوں کے باوجود جمعرات کو کشمیر میں پٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ پٹرول پمپس پر لوگوں بوتلوں اور کین میں بھی پٹرول لیتے ہوئے دیکھے گئے۔
امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے باعث لوگوں میں خوف پیدا ہوا جس کے فوری اثر کے طور پر پٹرول و ڈیزل کی خریداری میں اچانک اضافہ دیکھا گیا۔ لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں لے کر قطاروں میں پٹرل پمپس کے باہر کھڑے رہے، جبکہ کئی افراد گھریلو استعمال کے لیے ڈبوں، بوتلوں وغیرہ میں بھی ایندھن لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ افواہوں کے سبب کہ "شاید ایندھن راشن کیا جائے گا"، ایل پی جی سلنڈروں کے لیے بھی کئی مقامات پر لمبی قطاریں لگی ہیں۔
#WATCH | Jammu: On being asked about long queues seen at the fuel stations, J&K CM Omar Abdullah says, " ... my earnest request is that you stop camping outside petrol pumps otherwise i will shut all the petrol pumps for the next few days..."— ANI (@ANI) March 26, 2026
he says, "it's regrettable that when… pic.twitter.com/ByAMJzH2Ft
کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے گزشتہ روز بھی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یقین دہانی کی کہ ایل پی جی اور ایندھن کی سپلائی پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی قسم کی کمی نہیں ہے، تاہم اس کے باوجود لوگوں میں خوف ہے اور پٹرول و ڈیزل 'ذخیرہ' کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرینگر، اکشے لابرو نے بھی کہا ہے کہ ضلع میں ایندھن کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور لوگوں کو گھبراہٹ میں خریداری نہ کرنے کا مشورہ دیا۔
حکام نے لوگوں سے افواہیں پھیلانے سے باز رہنے کی اپیل کی ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ بھی دی۔ لابرو نے کہا ہے کہ "ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کا مناسب ذخیرہ موجود ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے گا۔"
ادھر، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پٹرول پمپوں پر جمع نہ ہوں، بصورت دیگر حکومت چند دنوں کے لیے تمام پمپ بند کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "افسوس کی بات ہے کہ لوگ حکومت کی بات نہیں سنتے مگر افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں۔" انہوں نے واضح کیا کہ "نہ تو ایندھن کی کمی ہے اور نہ ہی استعمال کم کرنے کی کوئی ہدایت دی گئی ہے۔"
پیٹرولیم ڈیلرز نے بھی عوام کو یقین دلایا ہے کہ ان کے پاس ایک ہفتے کے لیے کافی ایندھن موجود ہے جبکہ سرینگر ڈیپو میں 15 دن کا ذخیرہ ہے اور باہر سے سپلائی بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔
انتظامیہ کی ہدایت پر پٹرول پمپوں نے ڈبوں اور کین میں ایندھن دینا بند کر دیا ہے، تاہم اس سے باغبانوں اور فیکٹریوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں جو مشینیں چلانے کے لیے ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
