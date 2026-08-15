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عمر عبداللہ وادی میں دوبارہ الجھن کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں: سنیل شرما
بی جے پی رکن اسمبلی سنیل شرما نے الزام عائد کیاکہ عمرعبداللہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کی مضبوطی پر سوال اٹھانے کی کوشش کررہے ہیں۔
Published : August 15, 2026 at 9:23 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بی جے پی رکن اسمبلی سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی یومِ آزادی کی تقریر کو ’’غیر ذمہ دارانہ‘‘ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے خطاب کے ذریعے وادی میں دوبارہ ’’الجھن کا ماحول‘‘ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ 80ویں یومِ آزادی کی مرکزی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تقریر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ یومِ آزادی کا پلیٹ فارم سیاسی بیان بازی کے لیے نہیں بلکہ ملک کی وحدت، سالمیت اور خودمختاری کے عزم کے اظہار کا موقع ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی تقریر انہیں افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ محسوس ہوئی۔ ان کے مطابق اس موقع پر ملک کی وحدت و سالمیت، فوجی اہلکاروں اور شہداء کی قربانیوں اور قومی پرچم کی عزت و وقار کے بارے میں بات کی جانی چاہیے تھی۔ سنیل شرما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اپنی حکومت کی کارکردگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے بقول تقریر میں یہ دونوں پہلو ’’مکمل طور پر غائب‘‘ رہے۔
بی جے پی کے رکن اسمبلی سنیل شرما نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ ملک کے وفاقی ڈھانچے کی مضبوطی پر سوال اٹھانے کی کوشش کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد وفاقی ڈھانچہ مزید مضبوط ہوا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر میں بھی لوگ ’’وندے ماترم‘‘ گارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی تقریر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یومِ آزادی کی تقریب کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینے کی کوشش کی۔ سنیل شرما نے کہا کہ انہیں خاص طور پر اس بات پر افسوس ہوا کیونکہ عوام، بالخصوص بے روزگار نوجوانوں کو توقع تھی کہ وزیر اعلیٰ ان کے مسائل اور تمام طبقات کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اہم اعلان یا پیغام دیں گے۔
عمر عبداللہ کی جانب سے اپنی تقریر میں مرکز کی طرف سے 2019 میں منسوخ کی گئی آئینی ضمانتوں کا حوالہ دیے جانے پر سنیل شرما نے سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے دفعہ 370 کو ختم کیا اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس معاملے کو یومِ آزادی کی تقریب میں اٹھانے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کشمیر میں دوبارہ الجھن کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
تاہم سنیل شرما نے عمر عبداللہ کے جموں و کشمیر کے ہندوستان کا حصہ ہونے سے متعلق بیان کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورا ہندوستان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جموں و کشمیر ملک کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہاں کے لوگ ملک کی طاقت اور قوت ہیں۔ ان کے مطابق لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب پاکستان کے زیرِ قبضہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہندوستان اپنا حصہ اور اپنے شہری سمجھتا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے یومِ آزادی خطاب میں پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں کی صورتحال 1947 میں نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے پاکستان کی حمایت یافتہ قبائلی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ سنیل شرما نے 80ویں یومِ آزادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ان تمام لوگوں کو یاد کرنے کا موقع ہے جنہوں نے ملک کی آزادی اور سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔
بی جے پی رہنما نے بخشی اسٹیڈیم میں ’’وندے ماترم‘‘ گائے جانے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں موجود تمام افراد احتراماً کھڑے ہوئے اور قومی نغمہ گایا۔ سنیل شرما نے کہا کہ ان کے خیال میں کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بخشی اسٹیڈیم کے اس تاریخی میدان میں اس انداز سے ’’وندے ماترم‘‘ گایا گیا، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان نوجوانوں کو بھی خراجِ عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے جنہوں نے ملک اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خواتین کے ریزرویشن کے معاملے پر تمام اپوزیشن جماعتوں سے تعاون طلب کیے جانے سے متعلق سوال پر سنیل شرما نے اس اقدام کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ریزرویشن ضروری ہے اور اس سے خواتین کو سیاست سمیت زندگی کے مختلف شعبوں میں صفِ اول میں آنے کا موقع ملے گا۔ ان کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے آئینی ترمیم کی تجویز رکھنے کا بنیادی مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔
کشمیری پنڈت ملازمین کو مبینہ طور پر موصول ہونے والے دہشت گردی کے دھمکی آمیز خطوط کے بارے میں پوچھے جانے پر سنیل شرما نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسے ملک کے ساتھ بالواسطہ اور غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا کررہا ہے، جس کے باعث سرحد پار سے ایسی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت اور سکیورٹی فورسز نے سکیورٹی کے محاذ پر نمایاں تبدیلیاں کی ہیں، تاہم ان کے بقول پاکستان کی جانب سے کشمیری پنڈت برادری کو نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔
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سنیل شرما نے کہا کہ کشمیری پنڈت برادری اپنے آبائی علاقوں میں اپنی جائیدادوں پر حق کا دعویٰ کررہی ہے، ملازمتوں کے حقوق کا مطالبہ کررہی ہے اور وادی میں دوبارہ آباد ہونے کی کوشش کررہی ہے، جس کے باعث اسے نشانہ بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور سکیورٹی فورسز کو ایسے تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنا ہوگا اور کشمیری پنڈتوں سمیت ہر شہری کی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا۔