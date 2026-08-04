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15 اگست کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم میں مرکزی تقریب کی صدارت کریں گے، نائب وزیر اعلیٰ جموں میں پرچم کشائی کریں گے
یوم آزادی کی مرکزی تقریب سرینگر کے تاریخی بخشی اسٹیڈیم میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 4, 2026 at 9:48 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر حکومت نے یومِ آزادی 2026 کی تقریبات کے سلسلے میں اہم انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سرینگر کے تاریخی بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی مرکزی تقریب کی صدارت کریں گے اور قومی پرچم لہرا کر سلامی لیں گے۔
حکم نامے کے مطابق جموں میں یومِ آزادی کی مرکزی تقریب کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کریں گے اور وہ تقریب میں سلامی لیں گے۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں مختلف اضلاع میں یومِ آزادی تقریبات کی صدارت کرنے والے وزراء اور عہدیداروں کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں حکم نامے کے مطابق وزیر صحت و طبی تعلیم، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ مسعود ایتو اننت ناگ میں، وزیر جل شکتی، جنگلات، ماحولیات و قبائلی امور جاوید احمد رانا پونچھ میں، وزیر زراعت، دیہی ترقی، پنچایتی راج، کوآپریٹو اور الیکشن محکموں کے وزیر جاوید احمد ڈار بارہمولہ میں، جبکہ وزیر خوراک، شہری رسدات، صارفین امور، ٹرانسپورٹ، سائنس و ٹیکنالوجی، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، نوجوانوں کی خدمات و کھیل اور اے آر آئی ٹریننگز ستیش شرما کٹھوعہ میں یومِ آزادی کی تقریبات کی صدارت کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کپواڑہ میں یومِ آزادی تقریب کی صدارت کریں گے۔
حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ متعلقہ اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز، سب ڈویژنل مجسٹریٹس اور تحصیلدار سطح کے افسران بھی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یومِ آزادی تقریبات کی نگرانی اور صدارت کریں گے۔
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