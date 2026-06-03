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عمر عبداللہ قانون سازوں کو اجلاس کے لیے داچھی گام پارک لیے گئے
جموں و کشمیر کے اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمنٹ کا یہ اجلاس عمر عبداللہ کی رہائشگاہ گپکار میں طے تھا۔
Published : June 3, 2026 at 1:00 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو قانون ساز اجلاس کے لیے ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمان کو اپنی گپکار رہائش گاہ سے داچھی گام نیشنل پارک منتقل کیا، جس پر بیشتر اراکین حیران رہ گئے۔ جیسے ہی ایم ایل ایز اور ایم پیز سرینگر میں عبداللہ خاندان کی گپکار رہائش گاہ پہنچے، انہیں ٹیمپو گاڑیوں میں بٹھا کر 'نامعلوم مقام' کی طرف روانہ کیا گیا۔
عمر عبداللہ نے کہا: "ہم ایک آف سائٹ اجلاس کے لیے جا رہے ہیں جہاں پورا دن گزشتہ 19 ماہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس دوران اچھی پیش رفت، کمزوریاں اور درمیان کی تمام صورتحال پر بات ہوگی۔" دعوت نامے کے مطابق اجلاس گپکار میں ہی منعقد ہونا تھا۔
راستے میں وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھیوں نے گاڑی کے اندر سے متعدد تصاویر شیئر کیں، جس کے بعد مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ قافلہ آخرکار سرینگر کے مضافات میں واقع داچھی گام وائلڈ لائف ریزرو پہنچا، جہاں اجلاس کے لیے سخت اور وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔
یہ اعلیٰ سطحی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت کو عوامی اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) مسلسل نیشنل کانفرنس کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ اس نے اپنے بنیادی انتخابی وعدوں، خصوصاً دفعہ 370 کے تحت خصوصی حیثیت اور مکمل ریاستی درجہ کی بحالی کے معاملے پر نرم رویہ اختیار کیا ہے۔
روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی عبدالمجید بٹ لارمی نے کہا کہ اجلاس کے ایجنڈے میں ریاستی درجہ کی بحالی اور جموں و کشمیر کی ترقی سرفہرست ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ ہم سے جو حقوق چھینے گئے ہیں، انہیں واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔"
جیسا کہ ایک روز قبل ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا تھا کہ یہ اجلاس دوپہر کے بعد تک جاری رہے گا اور جموں و کشمیر کی "اجتماعی فلاح و بہبود" سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔
یہ اجلاس عمر عبداللہ کے اس بیان کے بعد منعقد ہو رہا ہے جس میں انہوں نے عید کے بعد کسی بڑے سیاسی اقدام کا اشارہ دیا تھا، جبکہ مرکز کی جانب سے ریاستی درجہ کی بحالی اور کاروباری قواعد کی منظوری میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔
وسیع سیاسی حکمت عملی کے علاوہ اس اجلاس کا مقصد پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی کو کم کرنا بھی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جموں کے پیر پنجال خطے سے تعلق رکھنے والے کئی ارکانِ اسمبلی وزراء کی کارکردگی اور ترقیاتی فنڈز کی غیر مساوی تقسیم سے شدید ناراض ہیں۔
نیشنل کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کے آخری اجلاس میں بھی کئی اراکین نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، تاہم وہ قیادت کی یقین دہانیوں سے مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ کافی عرصے سے زیر التوا کابینہ توسیع بھی اجلاس کا ایک اہم موضوع رہنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق قیادت کابینہ میں خالی پڑی تین نشستوں کو پُر کرنے میں اس لیے تاخیر کر رہی ہے کیونکہ متعدد اراکین وزارت کے خواہش مند ہیں اور کسی بھی فیصلے سے ناراضی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
بند کمرہ اجلاس، جس میں ورکنگ لنچ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، دوپہر کے بعد تک جاری رہنے کی توقع ہے۔
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